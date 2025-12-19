Закоханий і не знає номерів свого авто: Путін зробив декілька дивних зізнань

У п'ятницю, 19 грудня, Володимир Путін провів пресконференцію. На ній російський президент не лише коментував політичне становище у світі, а й видав низку дивних заяв.

Диктатор говорив про любов з першого погляду, особисті успіхи та негативні риси характеру. Деталі передає 24 Канал із посиланням на пропагандистський ТАСС.

У чому зізнався Путін 19 грудня?

Російський президент підтвердив, що їздить у Москві за кермом інкогніто та без кортежу, однак дуже рідко. Під час таких експериментів він дійшов висновку, що попри великий потік влада зробила багато для зниження навантаження на дороги.

Водночас своїх автомобільних номерів Путін не пам'ятає: "Я, щоправда, навіть не знаю, чи є номери. Ніколи на них не дивився".

Тож не всі буденні справи варті уваги лідера: він зізнався, що ніколи не записував рідним і близьким відеоповідомлення у месенджері.

На роботі диктатор нібито проводить так багато часу, що це виглядає "як порушення трудового законодавства", однак випускати мемуари в майбутньому не планує – нехай люди самі оцінюють його успіхи.

Я досить пізно закінчую роботу, і зараз – все пізніше і пізніше. Не буду говорити (години – 24 Канал), це буде непристойно звучати,

– хизувався він.

Також очільник Кремля вірить у любов з першого погляду, а на запитання про те, чи закоханий зараз, відповів лаконічно: "Так".

Серед іншого Путіна запитали, що він вважає головним для 13-річного хлопчика. Зрештою, дитина отримала пораду "любити маму", адже чоловіки з такими цінностями в житті стають "героями Росії".

Не приховав президент і того, що як і будь-яка інша людина має негативні риси характеру. Однак говорити про це нібито марно.

Все моє життя практично на виду. І говорити, які в мене позитивні якості, а які негативні, – це тільки давати привід для непотрібних пліток,

– зауважив він.

Окрім того, диктатора попросити кліпнути для підтвердження існування інопланетян, але робити цього він не став.

Інші заяви президента Росії: