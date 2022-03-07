Путін знайде спосіб спровокувати пряме зіткнення з НАТО, – Чалий

Позиція НАТО щодо Росії змінюється дедалі більше. Водночас на меті Путіна може бути пряме зіткнення з Альянсом.

Про це в ефірі 24 каналу розповів експосол України у США Валерій Чалий. Він зауважив, що наразі НАТО проти своєї участі у закритті неба над Україною, але пряме зіткнення з Росією все змінить.

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"Я запевняю, Путін знайде спосіб спровокувати пряме зіткнення з НАТО. Показавши, як він думає, "слабкість НАТО" – це його мета", – сказав Валерій Чалий.

Путін хоче помститись, – Чалий

Експосол припустив, що Путін жадає показати так звану слабкість НАТО і перевести війну на інший рівень. Щоб про Україну вже не говорили, а говорили про загрозу країнам світу.

Щодо України Путін вже ухвалив рішення – хоче просто помститись і знищити – людей, міста. Він не візьме Україну і вже це зрозумів. Владу він тут не змінить,

– сказав експосол України у США.

Валерій Чалий вважає, що протистояти Путіну та всім його діям може тільки сила, жодні перемовини не спрацюють. Наразі Україна гідно дає відсіч окупантам.

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