Путін відправляється до Криму при кожному зручному і незручному випадку.

Июнь 2009 года. Российский премьер Владимир Путин появляется в Пикалево, жители которого перекрыли федеральную трассу, требуя выплатить зарплаты. Путин жестко разговаривает с местным начальством и олигархом Дерипаской и демонстрирует стране, как нужно решать проблемы. Конечно, это постановочный популизм – но работает. Люди видят, как царь защищает их интересы и гнобит олигархов с чиновниками.

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Спустя 11 лет Хабаровский край – в пикетах и протестах из-за ареста губернатора. Но Путин не поедет в Хабаровск, нет. Он опять поедет в Крым.

Он отправляется в Крым при каждом удобном и неудобном случае. И новая поездка, первая после его многомесячной самоизоляции, должна еще раз напомнить, что Путину нечего предложить своим соотечественникам, кроме Крыма.

Тайник Путина

А что, собственно, еще? Пандемия продолжается – и об этом стараются не говорить только потому, что нужно проводить референдумы да шествия. Экономика валится – и мало кому понятно, что будут делать власти, когда закончатся накопления. Санкции не отменяются – хоть в Кремле и рассчитывали, что рано или поздно Запад сдастся. Людям жить все труднее – и то, что на Дальнем Востоке они готовы защищать местную власть и выступать против Путина, должно было бы насторожить "победителя при Пикалеве".

Но ему все это не интересно. Ему интересно в Крыму – там он чувствует себя князем Владимиром, собирателем земель, покровителем Херсонеса, отсель грозить мы будем шведу, то есть турку, то есть американцу. И он хочет втянуть в эту бессмыслицу всю страну, которой он совершенно не знает – да и никогда не знал – как управлять. Потому что разбрасываться нефтедолларами – это одно, а вот руководить без них – это совсем другое.

Путин, как та крымская стрекоза, потратил весь потенциал России на откаты да захваты, а теперь, когда лето близится к концу, все никак не может отказаться от своего самодовольного танца.

Сегодня в Керчи он опять будет делать значительные глаза, его соратники станут напоминать, что скоро посадят весь мир за непризнание Крыма, а жители самого полуострова услышат от заезжего барина медведевское "денег нет, но вы держитесь" в путинской интерпретации.

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Но никакого ответа на вопрос, как решать реальные проблемы, накопившиеся в России, мы не услышим. Потому что для Путина реальная проблема – это когда проводить парад. И отменять ли шествие "Бессмертного полка" – вот проблема из проблем, как же без полка-то! И какое еще безумие вписать в новые послеконституционные законы, кого еще посадить – вот это очень важно. А эпидемия, экономика, Хабаровск – это никакие не проблемы. Это происки Госдепа. А чтобы происков не было, надо еще какие-нибудь корабли в Керчи заложить – отсель грозить мы будем. Круг замкнулся. Никакого Хабаровска в этом путинском кругу нет.

И России, впрочем, тоже.

Источник: Грани.ру