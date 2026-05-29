Путін зробив неоднозначну заяву про кінець війни та пофантазував про успіхи Росії на фронті

Путін заявив, що наразі передчасно говорити про конкретні строки завершення війни проти України. Водночас він стверджує, що ситуація на фронті нібито дає Росії підстави говорити про "наближення розв'язки конфлікту".

Про це російський диктатор розповів під час прессконференції, передає 24 Канал.

Дивіться також Наводити ракети буде складніше: СБУ атакувала важливий об'єкт ФСБ у Краснодарському краї

Що сказав Путін про закінчення війни в Україні?

Президент Росії Володимир Путін прокоментував можливі терміни завершення війни проти України, заявивши, що в умовах активних бойових дій говорити про конкретні дати "необачно". За його словами, наразі ситуація на фронті нібито дозволяє Росії говорити про "наближення завершення конфлікту", проте без конкретних дат.

Путін знову запевнив росіян, що окупанти нібито кожного дня мають успіхи на фронті. Проте, наголосив, що робить свої заяви про закінчення війни, виходячи з поточної ситуації на полі бою та оцінки розвитку подій.

Варто зазначити, що Україна продовжує досягати успіхів на фронті та в глибокому тилу Росії.