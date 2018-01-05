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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін буде обмінювати Сущенка та інших політв'язнів поодинці, – Фейгін

23:57, 5 січня 812 Читать новость на русском
Фейгін розповів, що Cущенка та інших політв’язнів обмінюватимуть поодинці
Фейгін розповів, що Cущенка та інших політв’язнів обмінюватимуть поодинці / Фото з відкритих джерел

Українського журналіста Романа Сущенка та інших українських громадян, яких утримують в Росії з політичних мотивів, будуть обмінювати не за списком, а в індивідуальному порядку.

Про це заявив адвокат Марк Фейгін, передає "Радіо Свобода".

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На думку правозахисника, обмін політв'язнів будуть проводити в індивідуальному порядку.

Путін не мінятиме українських громадян (утримуваних у Росії – "24") списком. Це більш цінний ресурс, ніж обмін полонених ЗСУ на бойовиків. Він буде намагатися міняти їх по одному,
– сказав Фейгін.

Крім того, адвокат зазначив, що Сущенко на даний момент почуває себе нормально.

"Щодо того, як він (Сущенко – "24") себе почуває, то ніяких проблем у нього немає. А ось ситуація перед судом, ми завершуємо знайомитися зі справою, вона накручується дуже сильно. Обвинуваченню дуже важливо отримати докази, звісно формальні докази, що Сущенко співробітник – українських спецслужб. Мені здається, що Шаройка чи ще когось вони будуть використовувати", – розповів він.

Фейгін сподівається, що українські дипломати зможуть домовитися з Білоруссю, щоб українського журналіста Павла Шаройка, якого затримали у Мінську, не доставляли до суду в Москві і він не свідчив проти Сущенка.

Нагадаємо, 28 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що дав доручення відновити переговори з Росією щодо звільнення українських політв’язнів у РФ, а також заручників з окупованих територій.

Теги: Новини України Новини Росії Обмін полоненими Україна – Росія Роман Сущенко Білорусь Українці в полоні РФ Марк Фейгін Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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