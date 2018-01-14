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Путін грає на тому, що Захід боїться заморожування конфлікту на Донбасі, – експерт

23:02, 14 січня 595 Читать новость на русском
Путін зацікавлений, аби конфлікт був заморожений
Путін зацікавлений, аби конфлікт був заморожений / 24 Канал

Заяви Путіна, що Росія проти заморожування конфлікту на Донбасі, спрямовані на західних партнерів. На Заході дуже бояться заморожування конфлікту. Це ще й гра на те, щоб не допустити посилення санкцій з боку США і водночас підштовхувати європейців до пом'якшення власних санкцій.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента Володимир Фесенко.

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Втім, зауважує політолог, у цих заявах президента РФ приховане протиріччя. Тому що де-факто Росія йде по шляху заморожування конфлікту.

При російському благословення в "Д/ЛНР" проводять перевибори так званого керівництва. Це створить ризики для підриву Мінських угод, але, по суті, це консервація ситуації. По-друге, проведена так звана націоналізація українських підприємств в ОРДЛО. І навіть ідея з миротворцями, які мають охороняти спостерігачів ОБСЄ, а їх функції повинні стосуватися тільки лінії розмежування, – все це сценарій заморожування конфлікту. Це може привести до припинення військових дій, але закріпить поділ Донбасу на дві частини,
– наголошує Фесенко.

За словами експерта, експерти, що працюють із радником Путіна Сурковим, вважають цей сценарій найімовірнішим. Тим більше, що досвід у Росії є – у Абхазії, Південній Осетії і Придністров'ї. І він є пріоритетним.

"Але в публічній риториці Росія каже, що проти заморожування конфлікту і закликає до реалізації мінських угод. Це сигнал Заходу – ще раз спробувати їх підштовхнути до того, аби вони натиснули на Україну з метою змусити нас виконати політичну частину домовленостей", – вважає політолог.

На переконання Фесенка, це утопічна тактика Путіна. Перед президентськими і парламентськими виборами в Україні у Верховній Раді неможливо провести жоден законопроект, який би передбачав вибори в ОРДЛО та виконання інших пунктів мінських угод.

На Донбасі нічого кардинально не зміниться, і ситуація стане ще більш заплутаною. Але заяви Путіна говорять про те, що поки Росія буде в переговорах і буде зацікавлена в налагодженні відносин із Заходом, ризики великої війни мінімальні,
– наголосив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, Путін переконує, що він не зацікавлений у тому, щоб ситуація на Донбасі набувала характеру замороженого конфлікту. За словами Путіна, його цілком влаштувало б і реалізація мінських домовленостей у повному обсязі.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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