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      Путін жорстко грав проти Макрона, але француз все вибачив, – Süddeutsche Zeitung

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      Володимир Путін та Еммануель Макрон / wikipedia.org

      Президент Франції Еммануель Макрон зараз відверто грає на боці президента Росії Володимира Путіна.

      "Макрон відкрив для себе любов до Москви і тепер воліє провести саміт по Україні. Але чи змінилося щось у політиці Путіна?" – запитує німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

      Зверніть увагу: Зовнішня політика Трампа: всі дороги ведуть до Путіна, – Der Standard

      "Французький президент не злопам'ятний, – пише журналістка видання Надя Пантель. – Коли у 2017 році він хотів стати президентом, його російський колега Володимир Путін багато зробив, задіявши, зокрема, і кілька хакерів, щоб завадити перемозі 39-річного політика. Однак, це не викликало до нього неприязні. Навпаки, Макрон перетворився на найактивнішого заступника Путіна у Європі".

      Чому так сталося?

      "Це пов'язано з політикою "угод", яку Європа вже звикла бачити з боку Дональда Трампа і яку також цінує Макрон, – відзначає Süddeutsche Zeitung. – Французькі угоди мають вигляд більш елегантних і менш бесцеремонних у порівнянні з американськими, але й ті, й інші відбуваються. Бо і Макрон, і Трамп вважають себе вправними менеджерами своїх країн".

      "Залишатися гнучким і діяти ефективно – такими основними принципами Макрон описує свою політику, і відповідно до цих принципів він приймає свої рішення, – йдеться у статті. – Він хоче зробити Євросоюз незалежною військовою державою і в такий спосіб заповнити прогалину, що утворилася через відхід Америки. Він уявляє, що здійснити це легше, якщо співпрацювати з Росією. У логіці Макрона і в його риториці такий підхід заслуговує на визначення "ефективний".

      Süddeutsche Zeitung нагадує про недавні політичні маневри президента Франції. "Менше року тому Макрон називав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "головним противником ЄС". Ймовірно, це так же полестило угорцям, як і той факт, що тепер Макрон заявляє, що Орбан відіграє "ключову інтелектуальну та політичну роль". Разом з тим Макрон хоче переконати поляків побудувати довіру до Путіна".

      орбан
      Віктор Орбан / Фото з відкритих джерел

      Втім, на думку видання, "поки що у російського наступу Макрона немає відчутних результатів". Той факт, що незабаром у Парижі відбудется зустріч у нормандському форматі щодо війни на сході України, "звучить обнадійливо, але водночас відсутні конкретні свідчення того, що позиції Путіна щодо України якось змінилися".

      "Коли минулим літом Макрон сидів з Путіним на терасі своєї літньої резиденції на Середземному морі, одна журналістка запитала, як Макрон буде підтримувати росіян, яким Путін все більше урізає основні права. Макрон відреагував на питання тривалим екскурсом в історію російсько-французької дружби за часів Катерини II. Тільки за сьогоднішньої ситуації йдеться не про те, щоб применшувати історичну велич Росії. Людям у Росіі та в Україні не потрібен французький президент, який защищає їхніх філософів і письменників. Їм потрібен той, хто вступається за їхню свободу", – пише Süddeutsche Zeitung.

      Варто знати: Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини Росії Новини політики Дональд Трамп Еммануель Макрон Публікації Володимир Путін
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