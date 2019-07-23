Путін потрапив у новий конфуз через маленький ріст: відео

Хто тільки не жартував про низький ріст президента РФ Володимира Путіна. Та й сам глава Кремля нерідко потрапляв у конфузи, особливо на зустрічах з високими співрозмовниками. Новий смішний інцидент з Путіним трапився на фотосесії зі студентами Уральського федерального університету імені Бориса Єльцина.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як студенти вишикувались поруч з Путіним, аби зробити фотографію.

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Один хлопець став просто перед лідером Росії і перекрив його на фото через свій високий зріст. Тоді до студента підійшов якийсь чоловік і відтягнув юнака вбік, щоб той "не псував" кадр і не закривав собою Путіна.

Another one was sent to Gulag pic.twitter.com/Pel9Za4GWf — WeirdRussia.com (@weirdrussia_com) July 22, 2019

Це відео стало вірусним, а користувачі не стримують сміху. Юзери вже охрестили студента "бідолахою" і придумують різні жарти про його майбутнє.

Больше парнишку никто не видел — borisbritva (@borisbr45273731) July 22, 2019