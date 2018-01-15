Путін прирівняв комунізм до християнства, а мумію Леніна – до мощей святих

Президент Росії Володимир Путін переконаний, що комуністична ідеологія, яка панувала в СРСР і відзначилася особливою жорстокістю щодо релігії, і християнства зокрема, є тотожна тому ж самому християнству. Показово це є по відношенню до Леніна.

Таку ідею він висловив у документальному фільмі "Валаам", пише "Новая Газета".

"Комуністична ідеологія – дуже схожа на християнство, насправді. Свобода, братерство, рівність, справедливість – це ж все закладено в Священному писанні, це все там є. А кодекс будівників комунізму? Це сублімація, це примітивний витяг з Біблії, нічого там нового не придумали. Леніна поклали в мавзолей – чим це відрізняється від мощей святих для православних, так просто для християн? Тобто по суті нічого нового тодішня влада не придумала, вона просто пристосувала під свою ідеологію те, що людство вже давно винайшло", – переконаний Путін.

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При цьому, за його словами, коли комуністи руйнували церкви та розстрілювали священиків – вони створювали нову релігію.

"Віра зміцнювалася, коли країні, народу було особливо важко, були зовсім жорсткі богоборчі роки, коли знищували священиків, руйнували храми. Але одночасно з цим створювали нову релігію", – заявив Путін.