04:00
15 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПЕТРО ПОРОШЕНКО НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині
Вєсті Кремля
18:47, 13 січня
Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського
Вєсті.UA
19:06, 13 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПЕТРО ПОРОШЕНКО НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО

Путін прирівняв комунізм до християнства, а мумію Леніна – до мощей святих

02:21, сьогодні 405 Читать новость на русском
Путін вірить у свою богообраність
Путін вірить у свою богообраність

Президент Росії Володимир Путін переконаний, що комуністична ідеологія, яка панувала в СРСР і відзначилася особливою жорстокістю щодо релігії, і християнства зокрема, є тотожна тому ж самому християнству. Показово це є по відношенню до Леніна.

Таку ідею він висловив у документальному фільмі "Валаам", пише "Новая Газета".

"Комуністична ідеологія – дуже схожа на християнство, насправді. Свобода, братерство, рівність, справедливість – це ж все закладено в Священному писанні, це все там є. А кодекс будівників комунізму? Це сублімація, це примітивний витяг з Біблії, нічого там нового не придумали. Леніна поклали в мавзолей – чим це відрізняється від мощей святих для православних, так просто для християн? Тобто по суті нічого нового тодішня влада не придумала, вона просто пристосувала під свою ідеологію те, що людство вже давно винайшло", – переконаний Путін.

Читайте також: Вся суть СРСР у 6 моторошних цифрах

При цьому, за його словами, коли комуністи руйнували церкви та розстрілювали священиків – вони створювали нову релігію.

"Віра зміцнювалася, коли країні, народу було особливо важко, були зовсім жорсткі богоборчі роки, коли знищували священиків, руйнували храми. Але одночасно з цим створювали нову релігію", – заявив Путін.

Теги: Новини політики релігія Новини Росії Володимир Путін СРСР Ленін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Чому Путіну подобається Захід?
14 січня, 23:05 Чому Путіну подобається Захід?
Блог Соцмережі 872
Топ-5 блогів тижня: катівні терористів, вдала операція сирійців проти РФ та майбутнє росіян
14 січня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: катівні терористів, вдала операція сирійців проти РФ та майбутнє росіян
Блог Медіа 1114
Головні новини 14 січня: скандал з
14 січня, 22:01 Головні новини 14 січня: скандал з "листом Порошенка до ФСБ", смерть українського журналіста
2076
Необхідно перестати паразитувати на так званому Мінському переговорному процесі, – Безсмертний
14 січня, 21:01 Необхідно перестати паразитувати на так званому Мінському переговорному процесі, – Безсмертний
Блог Соцмережі 2483
Найсмішніші меми тижня: головна проблема Путіна, манікюр з жіночими грудьми
14 січня, 20:07 Найсмішніші меми тижня: головна проблема Путіна, манікюр з жіночими грудьми
4159
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Збитий Boeіng-777 у цифрах (Інфографіка)
 17 липня 2017 , 09:05 5
Переможець конкурсу на посаду голови ДБР Труба фальсифікував справи проти майданівців, – адвокат
 16 листопада 2017 , 18:15
У Чернігівському СІЗО до смерті побили затриманого
 28 серпня 2017 , 12:23
Загострення в зоні АТО: бойовики гатять з "Градів", багато українських військових поранені
21 серпня 2017 , 07:26
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук