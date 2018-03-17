Путин пытается изолировать Россию от всего мира – так легче дольше оставаться у власти

Нужно быть слепцом, чтобы не видеть, что Кремль активно ищет конфронтации. Любой ультиматум со стороны Запада – это ровно то, чего он жаждет, чтобы повысить градус напряженности.

Вон как Лавров и Ко уцепились за требование Великобритании объясниться по "Новичку". Прямо видно, что по заранее приготовленным текстам шпарят! А каково заявление Генштаба МО РФ о готовящемся сокрушительном ответе на еще не нанесенный (!) американцами удар по Дамаску?

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Итак, это эмпирический факт. Зачем Кремлю (Путину) это нужно – это вопрос дискуссионный.

На мой взгляд, Путин понимает, что в рамках открытого государства его режим не имеет шансов на выживание.

Информационную монополию поддерживать будет все сложнее и сложнее даже по чисто технологическим причинам. Отставание от первого и даже второго мира будет все сильнее. Институциональные реформы (единственные, которые могли бы вдохнуть жизнь в российскую экономику) – невозможны по причине рисков для режима и т.д.

Таким образом, остается одно – закрыть страну. Отрезать ее от остального мира и физически, и информационно. Как сталинскую СССР, или нынешнюю Северную Корею. Другого варианта оставаться у власти бесконечно долго – нет.

А бесконечное нахождение у власти – это безусловный путинский приоритет. Главнее этой задачи нет ничего. В жертву ей будет брошена не только Россия, но и, если потребуется (как мы убедились из серии последних путинских интервью) – весь мир.

А тут Запад как бы сам подкидывает Путину мячи: "Смотрите! Они сами загоняют нас за железный занавес! Это не я! Это – они!"

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