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      Путин расскажет правду о "Боинге", но когда решает Украина

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      Остатки Boeing -777 после катастрофы
      Остатки Boeing -777 после катастрофы / ufpa.org.ua

      Пять лет назад в небе над Донбассом завершился полет "Боинга" "Малайзийских авиалиний".

      Я очень хорошо помню первые минуты трагедии, когда стали появляться сообщения о том, что сбит еще один самолет (напомню, что до этого пришедшие на Донбасс россияне и их наемники уничтожали украинские военные самолеты). Потом в социальных сетях мы увидели бодрый рапорт одного из главарей российских диверсантов Стрелкова-Гиркина, радовавшегося уничтожению украинского самолета, а уж затем стало ясно: уничтожен пассажирский лайнер.

      Важно: Сбитый Boeing-777 над Донбассом: чего достигли за 5 лет расследований

      В том, кто именно совершил это преступление, не было никаких сомнений ни в тот день, ни в последующие. Не было хотя бы потому, что из двух сторон конфликта на Донбассе – России и Украины – только одна контролировала небо, только одна имела в этом небе авиацию. Украине некого было уничтожать в своем собственном небе. России, захватчику, было кого – украинцев. Что и было доказано событиями, которые предшествовали гибели "Боинга".

      За пять лет, которые прошли после совершения российским руководством и военной верхушкой страны этого чудовищного преступления, были предъявлены практически неопровержимые доказательства российской причастности. И одновременно придуманы десятки конспирологических теорий, одна безумнее другой – только чтобы запудрить мозги, только чтобы доказать, что Кремль здесь ни при чем.

      Между тем это отнюдь не первое такое преступление Кремля. И в прошлом никто не боялся брать на себя ответственность – ну хотя бы за тот же южнокорейский лайнер, сбитый советским военным летчиком в сентябре 1983 года. Тогдашний начальник генштаба Николай Огарков часами нудно объяснял советским телезрителям, почему это произошло, в буквальном смысле слова стоял у карты с указкой. А теперь – такая несознанка!

      Впрочем, нынешних кремлевских стратегов нетрудно понять. Ихтамнет. Огарков сбивал "Боинг" в своем воздушном пространстве. Нынешние руководители России – в чужом. И для них очень важно, чтобы ничто не могло свидетельствовать об их причастности к войне на Донбассе. По крайней мере, пока не установлен полный контроль над всей Украиной.

      Если этот контроль будет установлен, если сработает актуальный кремлевский план и очередной украинский президент окажется очередной кремлевской марионеткой и вернет украинцев в стойло, мы сразу все узнаем. Прямо от Путина – как узнали от него о "зеленых человечках", которых тоже там вроде бы не было. Путин все расскажет Оливеру Стоуну – и про смелых российских военных, и про то, как русский солдат спасал русского человека на Донбассе. И про "Боинг" тоже расскажет – что это была подлая провокация украинских националистов с целью скомпрометировать славную российскую армию. И даже извинится перед родственниками погибших – и от своего имени, и от имени украинского коллеги, который будет так же ненавидеть "украинских националистов", как и его хозяин в Кремле.

      Путин и Стоун
      Путин и режиссер Оливер Стоун / Фото Showtime

      Но пока еще не время. Пока Украина еще трепыхается. Вот скоро – как надеются в Кремле – ее прикончат и уже тогда все объяснят.

      Автор: Виталий Портников
      Источник: Грани.Ру

      Подробно: Сбитый Boeing MH17 в цифрах: инфографика

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Російська пропаганда MH17 Публікації
      Джерело: Грани.Ру.
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