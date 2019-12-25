Путін укотре вийшов на лід: хокейний матч відбувся на Красній площі – відео

У переддень нового року президент Росії Володимир Путін традиційно вийшов на каток. Зробив він прямо на Красній площі у Москві. Захід відбувався у межах Нічної хокейної ліги.

Судячи з кадрів, які зараз шириться мережею, Путін вийшов на лід під 11 номером, що є доволі звичним явищем. Також відомо, що гра завершилися перемогою його команди з рахунком 8:5. Що не дивно, більшість шайб закинув саме Путін.



Команда Путіна здобула переконливу перемогу

Путін вийшо на лід на красній площі: відео

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Як і належить, до команди Путіна увійшли перші люди Росії, а саме очільник Міноборони Сергій Шойгу та легенди російського хокею, зокрема Павло Буре, Валерій Каменський, Сергій Федоров, Олексій Касатонов. Грали вони у червоній формі.

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Натомість протистояв Путіну та компанії суперник у білому. Так, проти російького президента грали тульський губернатор Олексій Дюмін, бізнесмени Геннадій Тимченко, Володимир Потанін і Роман Ротенберг, музикант Ігор Бутман, а також підмосковний губернатор Андрій Воробйов.

Дивіться відео, як Путін зіграв у хокей на Красній площі

Зауважимо, що Путін традиційно виходить на лід. Свого часу, компанію йому складали навіть білоруський президент Олександр Лукашенко та Саулі Нііністе. Матчі за участю господаря Кремля проходять не лише у Москві. Одного разу таке дійство відбувалося в Сочі.

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Як Путін закинув шайбу у хокейному матчі на Красній площі: відео

Що таке Нічна хокейна ліга? Це російська аматорська спортивна організацією. Її було створеною 15 грудня 2011 року задля популяризації хокею та з ініціативи Путіна. Тоді нинішній господар Кремля займав посаду голови російського урядую. До 20 серпня 2012 року вона мала назву "Російська аматорська хокейна ліга". Її нинішня назва полягає в тому, щоб підтримати тих, хто ближче до ночі, після роботи, вважає за краще вийти на лід і зіграти в хокей, замість того, щоб лежати на дивані або сидіти перед телевізором.