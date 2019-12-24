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      Путін вкотре вразив пропагандистською заявою про початок Другої світової

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      Путін заявив, що Друга світова почалася через змову Гітлера з Заходом, а не з СРСР / rbc.ru

      Президент Росії Володимир Путін відреагував на резолюцію Європарламенту щодо Другої світової війни, у якій СРСР звинувачують у співучасті у початку найкривавішої війни в історії. Путін вкотре спробував відбілити "тюрму народів" та звинуватив у всьому європейців.

      У деяких країнах Європи постійно намагаються викрутити історію і вигадують неймовірні сценарії, заявив президент Росії, намагаючись викрутити історію. Про це повідомляє видання "ТАСС".

      До слова: Російська пропаганда сталінськими методами: у Польщі відреагували на скандальну заяву Путіна

      Нещодавно Європарламент ухвалив резолюцію, яка фактично ставить на одну дошку і гітлерівську Німеччину, і Радянський Союз, натякаючи або прямо кажучи про те, що СРСР несе відповідальність за початок Другої світової війни. Це, звичайно, повна маячня,
      – заявив Володимир Путін.

      Водночас він визнав, що Союз і Німеччина справді підписували "Пакт Молотова – Ріббентропа", ба більше, що там обидві держави узгоджували розділ сфер свого впливу у Європі.

      Зокрема, він розповів, що буцімто у змову з Гітлером увійшли Франція та Велика Британія, які "зрадили свого союзника Чхословаччину". Крім них, виявляється, що у змові з Гітлером була Польща, на яку у 1939 майже одночасно напали Німеччина і СРСР.

      Головним аргументом Путіна, як і раніше, є те, що Йосип Сталін, на відміну від інших тогочасних європейських лідерів, особисто не зустрічався з Гітлером.

      Якою насправді була участь СРСР у початку Другої світової

      Фактичним стартом Другої світової війни був "Пакт Молотова – Ріббентропа" про розподіл сфер впливу та домовленість щодо ненападу. Він був укладений всього за тиждень до німецького вторгнення у Польщу 1 вересня 1939 року.

      Майже одночасно з Німеччиною почав брати участь у Другій світовій війні і Радянський Союз, який напав на Польщу зі сходу, а також на Фінляндію. Для того, щоб відбілити роль СРСР, російська пропаганда навіть викручує дату початку війни та називає її по-своєму. "Велика вітчизняна війна" буцімто розпочалася 22 червня 1941 року, коли Німеччина розпочала наступ на СРСР. 

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Володимир Путін СРСР Європарламент Російська пропаганда Новини Росії Історія
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