Путін вкотре вразив пропагандистською заявою про початок Другої світової

Президент Росії Володимир Путін відреагував на резолюцію Європарламенту щодо Другої світової війни, у якій СРСР звинувачують у співучасті у початку найкривавішої війни в історії. Путін вкотре спробував відбілити "тюрму народів" та звинуватив у всьому європейців.

У деяких країнах Європи постійно намагаються викрутити історію і вигадують неймовірні сценарії, заявив президент Росії, намагаючись викрутити історію. Про це повідомляє видання "ТАСС".

До слова: Російська пропаганда сталінськими методами: у Польщі відреагували на скандальну заяву Путіна

Нещодавно Європарламент ухвалив резолюцію, яка фактично ставить на одну дошку і гітлерівську Німеччину, і Радянський Союз, натякаючи або прямо кажучи про те, що СРСР несе відповідальність за початок Другої світової війни. Це, звичайно, повна маячня,

– заявив Володимир Путін.

Водночас він визнав, що Союз і Німеччина справді підписували "Пакт Молотова – Ріббентропа", ба більше, що там обидві держави узгоджували розділ сфер свого впливу у Європі.

Зокрема, він розповів, що буцімто у змову з Гітлером увійшли Франція та Велика Британія, які "зрадили свого союзника Чхословаччину". Крім них, виявляється, що у змові з Гітлером була Польща, на яку у 1939 майже одночасно напали Німеччина і СРСР.

Головним аргументом Путіна, як і раніше, є те, що Йосип Сталін, на відміну від інших тогочасних європейських лідерів, особисто не зустрічався з Гітлером.

Якою насправді була участь СРСР у початку Другої світової

Фактичним стартом Другої світової війни був "Пакт Молотова – Ріббентропа" про розподіл сфер впливу та домовленість щодо ненападу. Він був укладений всього за тиждень до німецького вторгнення у Польщу 1 вересня 1939 року.

Майже одночасно з Німеччиною почав брати участь у Другій світовій війні і Радянський Союз, який напав на Польщу зі сходу, а також на Фінляндію. Для того, щоб відбілити роль СРСР, російська пропаганда навіть викручує дату початку війни та називає її по-своєму. "Велика вітчизняна війна" буцімто розпочалася 22 червня 1941 року, коли Німеччина розпочала наступ на СРСР.