Політолог Аббас Галямов у розмові з 24 Каналом пояснив, за яких умов кремлівський диктатор може втратити свою посаду. Цей процес відрізнятиметься від класичного "палацового" перевороту.

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Усунення Путіна

Є дві ключові умови, коли Путін може втратити свою президентську посаду. Це може бути великий прорив українських військових на фронті або ще один похід, схожий на той, що організовував Пригожин.

"Активно грати в системі проти Путіна ніхто не буде. Вони здадуть його у будь-який момент, коли відчують, що він програє. Вони ("еліти" – 24 Канал) за нього кістками не лягатимуть. Але скидати його самі – я в це не дуже вірю. Поки що їм є що втрачати", – відзначив політолог.

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Крім того, що так званим "елітам" є що втрачати, вони ще й бояться Путіна. Він жорстокий, аморальний і розраховувати зрадникам на помилування з боку диктатора – зась. Яскравий тому приклад звершення історії з Пригожиним.

Але це не означає, що Путін не втратить владу через них. Як починався переворот Пригожина? Виникла суперечка між двома групами на тему "що робити, щоб врятувати свої життя". І це поставило систему на межі колапсу. Це буде повторюватися не раз,

– відзначив Галлямов.

За його словами, система в Росії вже активно заходить у глухий кут і це стане ще одним поштовхом до усунення Путіна. Але це не буде у класичному розумінні "палацового перевороту". Все вирішать за диктатора.

"Він буде стояти десь збоку і спостерігатиме, як все руйнується", – припустив він.

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