Військово-політичне командування Росії панічно намагається зібрати та відправити на фронт якомога більше людей. При цьому якість такого особового складу, можливість забезпечення їх амуніцією та бронетехнікою Путіна взагалі не хвилює.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, кількість санітарних та незворотних втрат у російському війську настільки велика, що окупантам терміново потрібні додаткові ресурси для стримання позицій. Через це вже другий місяць у країні-агресорці триває прихована мобілізація.

Дивіться також Шприци використовуватимуть двічі: на Росію насувається страшенна медична криза

Почали такі заходи після того, як провалилися всі пропагандистські потуги Кремля по зборах на війну великої кількості добровольців. Через це Путін вирішив відправляти до України терміновиків, яких призвуть під час весняної кампанії. Однак швидко зібрати та відправити на нашу територію всіх фактично мобілізованих молодиків у Росії не можуть, тому поповнення розбитих угруповань триває за рахунок фактично найманців.

Кадировські війська поповнюються найбільш швидко

Тікток воїнів Рамзана Кадирова на передовій майже неможливо побачити. Особливо після того, як вони не встигли втекти з Гостомеля та зазнали величезних втрат. Втім, навіть попри те, що на першій лінії фронту кадировські вояки не бувають, загиблих та поранених у них чимало – то снаряд прилетить, то хтось на міну під час зйомок наступить.

Оскільки ж угруповання кадировців посідають у загарбницькому війську окреме місце, "втомлених" після розстрілів світлофорів та боїв з пустими будівлями окупантів нерідко відправляють на ротацію, дозволяють їм їздити додому, а також взагалі розривати контракти.

Саме через окремий статус цих нелюдів взагалі не відправляють навіть у місця можливого потрапляння у бій, особливо якщо підрозділ до цього зазнав хоча б якихось втрат. Кадировські загони вважаються небоєздатними як тільки у взводі чи роті не дістає хоча б 5% особового складу. Росіян при цьому змушують воювати взагалі до останнього.

Фактично угруповання кадировців виконують на війні кілька функцій:

підвищують моральний дух росіян за допомогою відео в тіктоці;

залякують та розстрілюють дезертирів чи тих, хто відмовляється йти у бій;

займаються залякуванням цивільного населення українських міст.

Саме через те, що Кадиров є фактично російським квазіцарем, загони його найманців поповнюють за рахунок держави набагато швидше, аніж всі інші підрозділи збройних сил. Це саме стосується й підрозділів збройних сил Росії з Чечні.

Кадировці отримують шалені кошти від російського бізнесу

За даними українських спецслужб, соціальна ситуація на Кавказі неабияк підштовхує чоловіків до того, аби відправитися у військо. Тим паче, якщо йдеться про загони Чеченської республіки, де зарплати суттєво відрізняються від середніх у російських арміях. З травня кожному бойовику Кадирова почали обіцяти додаткові виплати від російського бізнесу.

Влада змусила деякі великі підприємства виплачувати чималі кошти для підтримки тікток-загонів. Окрім основної зарплати найманці буцімто мають отримувати бойові та неофіційні виплати на банківську картку – від 200 до 300 доларів на день. І це свідчить про те, що Росія не може у повній мірі дозволити собі утримувати кадировські війська.

Тож, відтепер підрозділи зрадники народу Ічкерії утримуються набагато краще – за гроші росіян, яких ті самі кадировці й вбивають у складі розстрільних бригад. При цьому ні до яких змін на фронті підсилення набору до кадировських угруповань не призведе, оскільки воювати вони ніхто з бойовиків не збирається.