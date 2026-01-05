"Це вже дно": ексміністр сказав, до чого опустився Путін

Російський диктатор Владімір Путін фактично вже зазнав поразки у війні проти України, адже випрошує, щоб Сили оборони відійшли з неокупованої території Донецької області.

Про це в етері 24 Каналу сказав колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко, зауваживши, що нині диктатор демонструє повну політичну деградацію.

Цікаво Назріває політична криза, – політолог розкрив серйозні проблеми Путіна

До чого з відчаю вдається диктатор?

Володимир Путін починав із заяв про "Київ за три дні", а тепер уже дійшов до того, що фактично випрошує від України відступ із неокупованих територій Донецької області, яку Росія так і не змогла захопити.

Це вже дно,

– наголосив Огризко.

Дипломат зазначив, що проблема Кремля полягає не лише у провалах на фронті чи пропагандистських маніпуляціях. Ключовий фактор – економіка, яка поступово валиться під тиском війни та санкцій.

"Режими падають не тоді, коли слабшає пропаганда, а коли закінчуються гроші. Без фінансів пропагандистська машина просто не здатна працювати", – пояснив ексміністр.

Він нагадав, що перед розпадом Радянського Союзу радянська пропаганда також діяла на повну потужність, однак це не врятувало систему від краху.

Економіка диктує свої правила. Те, що сьогодні відбувається в російській економіці, навіть попри величезні вливання в пропаганду, свідчить про наближення краху,

– зазначив Огризко.

На його думку, зупинка російської економіки неминуче призведе до припинення війни та падіння путінського режиму.

У якому становищі зараз Путін?