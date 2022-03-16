У Путіна залишилися лише 3 "кишенькові" олігархи, – Центр протидії дезінформації

Жорсткі санкції, які запровадили проти Росії, дуже вразили урядову верхівку країни-агресорки та її олігархів. Путін дедалі більше втрачає підтримку свого найближчого оточення.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що це створює передумови до заколоту. Низка підсанкційних олігархів хоче примусово змінити владу в Росії.

До теми У ненависті Путіна до України багато особистого

У Путіна лишилися 3 "кишенькові" олігархи

Прихильниками президента країни-агресорки Володимира Путіна залишилися лише 3 олігархи, які можуть спілкуватись з ним особисто:

Юрій Ковальчук,

Геннадій Тимченко,

Сергій Чемезов.

Команда олігархів часів Єльцина демонстративно відсторонюється від особистого спілкування з Путіним. Саме від них він побоюється "удару в спину".

Адже Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров, Олександр Абрамов, Андрій Мельниченко вже втратили й продовжують втрачати свої активи та статки через західні санкції,

– мовиться у повідомленні.

Російський бізнес не може миритися з політикою особи, яка призвела до таких руйнівних наслідків для їхнього фінансового стану. Тому олігархи готові на рішучі дії, щоб змінити своє становище. Якщо Путін не погодиться на їхні умови, йому загрожуватиме примусовий імпічмент або фізичне знищення від найближчого оточення.

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