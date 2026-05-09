У Путіна заявили про паузу в переговорах з Україною і США та прогнозують "довгий шлях до угоди"

У Росії згадали про тристоронні перемовини щодо війни в Україні, але заявили про паузу. Шлях до можливої мирної угоди у Володимира Путіна називають "занадто складним та дуже довгим".

Про це повідомили помічник російського диктатора Юрій Ушаков та його прессекретар Дмитро Пєсков, цитує пропагандистське росЗМІ ТАСС.

Що кажуть у Росії про перемовини?

Юрій Ушаков заявив, що у переговорах між Україною, США та Росією сторони нібито "взяли паузу". Про наступний раунд перемовин вони не домовились, але, мовляв, "українська сторона знає, що робити задля успішного раунду у майбутньому".

Помічник диктатора припустив, що тристоронні перемовини відновляться, але невідомо коли.

Окремо речник Кремля вважає, що американська сторона поспішає, щоб завершити війну Росії проти України. Адже, за словами Пєскова, це питання "занадто складне", а шлях до мирної угоди – "дуже довгий, зі складними деталями".

Водночас російське Міноборони цинічно запевнило, що буцімто не завдавало жодних ударів по позиціях ЗСУ під час перемир'я. Ба більше, у відомстві безпідставно звинуватили Україну у нібито "атаках на позиції військових та цивільні об'єкти Росії". А також пригрозили ударами у відповідь.

Росія продовжує атаки

Російська армія, схоже, справді турбується за парад на Красній площі 9 травня, вважає речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. У етері 24 Каналу він заявив, що станом на ранок ворог дійсно не атакував в зоні відповідальності Угрупування. Проте режим тиші обидві сторони використають для перегрупування на фронті.

Однак не зупинився російський терор цивільних. Окупанти обстріляли FPV-дроном цивільне авто у Пологівському районі на Запоріжжі. Внаслідок атаки загинув водій. Ще двоє пасажирів постраждали.

А на території приватного домоволодіння на Сумщині через ворожу атаку сталась пожежа.