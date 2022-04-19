Путіну показали, що з ним буде, – Піонтковський про ядерний шантаж Росії

Пропагандистський шантаж Росії сконцентрувався на новій темі – ядерні удари по Україні. Це – серйозна тема для перемовин із США.

Про це у трансляції Романа Цимбалюка сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що прем'єр-міністр Великої Британії зробив важливий крок.

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Загроза застосування ядерної зброї в Україні

За словами Піонтковського, Борис Джонсон дуже тонко відчув нюанс, що загрозу ядерної війни проти країн НАТО можна відбити.

Путіну пояснили, що з ним буде (в разі ядерного удару по НАТО – 24 канал),

– наголосив публіцист.

Однак залишилась загроза застосування ядерної зброї в Україні. Джонсон, як зауважив Піонтковський, заявив, що у випадку застосування хімічної чи ядерної зброї проти України Велика Британія буде готова поза контекстом НАТО відповісти – одна або разом з окремими членами Альянсу.

"Велика Британія показала готовність дати "ядерну парасольку" Україні", – відзначив російський публіцист.

Повний стрім Піонтковського із Цимбалюком: дивіться відео