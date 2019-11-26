17:50
26 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Няш-мяш" – український агент. Фекалії гасили авто у Росії
      Вєсті Кремля
      21:56, 25 листопада
      Вєсті.UA: Чергова лажа від Мосійчука. Двійники "слуг народу"
      Вєсті.UA
      20:52, 25 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Блоги Ель Мюрид
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Ель Мюрид

      Путину уже и шантаж Донбассом не поможет

      1101
      Владимир Путин / РИА "Новости"

      Путин и Зеленский провели телефонный разговор, касающийся транзита газа. Что логично: впереди нормандская четверка, на которой нужно решать проблему Донбасса, а для Кремля Донбасс – это не "русские своих не бросают", а инструмент шантажа Европы и Украины в вопросах газового транзита. На "своих" Кремлю плевать, какие они свои?

      Пока, судя по информации о разговоре, подвижек нет. Киев отказывается рассматривать любые временные схемы вроде продления текущего договора, и настаивает на заключении нового. Кроме того, "нулевой вариант" с отказом от взаимных претензий также неприемлем.

      Интересно: Отбой "Северному потоку-2": почему Кремль попросит Украину о помощи

      Позиции Кремля сейчас очень слабые. Формально ленточки на трубах Турецкого потока и Северного потока-2 к 31 декабря, скорее всего, перережут, но реальные поставки газа начнутся либо существенно позже, либо в объемах, которые никак не повлияют на необходимость транзита через Украину. Уже поэтому вопрос: быть ли транзиту, снят. Быть. А вот условия и сроки еще не определены.

      Европа, конечно, намерена дожать кремлевских и поставить их в стесненное положение как сейчас, так и в будущем. И прямо сейчас для этого есть все условия. Прекращение подачи газа в Европу станет тяжелым ударом в первую очередь для "Газпрома" – он рискует получить массовые иски от потребителей, причем регресс требований к Украине после 31 декабря будет невозможным – договор прекратит свое действие, а потому Украина перестанет нести ответственность по нему. Это проблемы "Газпрома" – как доставить товар потребителю. В положении "Газпрома", когда он выбросил колоссальные ресурсы на строительство газопроводов, да еще и не может занять деньги за рубежом (тут и санкции, и взыскания по решению Стокгольмского арбитража), получить новые штрафные санкции на сотни миллионов, а то и миллиарды долларов – прямой путь к банкротству.

      В общем, положение "Газпрома тяжелое". И ждать, что Европа участливо отнесется к его проблемам, не приходится. Расчет прост – сейчас у Путина будут выбивать из рук козырь и инструмент шантажа – Донбасс. В обмен на что-то не слишком значительное. Что – примерно понятно, но возможны и варианты. Когда тема Донбасса будет закрыта, его начнут давить дальше. Благо, и южный, и северный маршруты транзита практически беззащитны. И прижимать Кремль объемами разрешенного транзита по ним можно в широком диапазоне.

      Впрочем, Кремль сам себе привез все текущие проблемы. Нелепо полагать, что кретинизмом кремлевских не воспользуются.

      Важно! Закулисье "Северного потока-2": немецкие СМИ рассказали о заговоре против санкций США

      У переможців так бути не повинно! – Влад Яма розповів про фінал "Танців з зірками 2019"
      сьогодні
      13718
      Автор: Ель Мюрид
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Новини Росії Північний потік-2 Війна на Донбасі Володимир Путін Газовий конфлікт Газовий контракт Газпром Газ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Елітні авто та королівські маєтки: як живе головний лікар Львівської обласної лікарні
      сьогодні , 17:30 Елітні авто та королівські маєтки: як живе головний лікар Львівської обласної лікарні
      Олександра Устінова 650
      Путину уже и шантаж Донбассом не поможет
      сьогодні , 17:00 Путину уже и шантаж Донбассом не поможет
      Ель Мюрид 1099
      Знайомтеся, CTP: що треба знати про компанію, яка купила землю поблизу Львова
      сьогодні , 16:42 Знайомтеся, CTP: що треба знати про компанію, яка купила землю поблизу Львова
      1015
      В "каталонській революції" знову з'явився російський слід
      сьогодні , 15:01 В "каталонській революції" знову з'явився російський слід
      Борис Немировський 876
      11 речей базового гардеробу, які варто мати у шафі: підказки від стиліста
      сьогодні , 13:00 11 речей базового гардеробу, які варто мати у шафі: підказки від стиліста
      Юлія Девда 2556
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук