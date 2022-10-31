Фортуна повернулась іншим боком: п'яний депутат Путіна Карпов впав біля Держдуми і тепер у комі

Анатолій Карпов – депутат від "Єдиної Росії" й ексшахіст – так напився, що не зміг втриматися на ногах й повалився прямісінько біля Держдуми. Звичайно ж, пропагандисти вигадали байку про "невідомих, які його побили".

Вочевидь, шукати цих "невідомих" треба в алкомаркеті на поличках. Деталі п'яного "від'ємного польоту" Карпова приховати було так важко, що, зрештою, навіть родичі депутата визнали: "нападу не було". Новину повідомили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Карпова госпіталізували. Наразі він перебуває у відділенні нейрореанімації Інституту імені Скліфосовського. У депутата діагностували:

закриту черепно-мозкову травму;

перелом лівої стегнової кістки.

ЗМІ повідомляють, що Карпова ввели у штучну кому.

РосЗМІ повідомляють про масове пияцтво серед "політичної еліти"

Схоже, російська політична "еліта" розуміє, що Кремль програє по всіх фронтах. Україна впевнено йде до перемоги, а брехати про міфічні успіхи російського "гарматного м'яса" стає все важче.

На фоні цих "від'ємних успіхів" російська "політична еліта" пішла у масовий запій. Зазирають у чарчину всі: від міністрів до губернаторів.

Приховати алковікенди вже навіть не намагаються. За даними ЗМІ, Путін дізнався про масове хобі своїх підлеглих та навіть зробив їм попередження.

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