У Харкові на проспекті Перемоги, 64, імовірно, ексчиновник влаштував потрійну ДТП з багатьма потерпілими. Більше того, він перебував у стані алкогольного сп’яніння та після інциденту поводився неадекватно. За інформацією ЗМІ, порушником виявився Юрій Санін, колишній радник Харківського мера Геннадія Кернеса. Також він очолював департамент земельних ресурсів у Харківській міськраді.

Деталі ДТП на Перемоги в Харкові

Інцидент трапився пізнього вечора 8 червня. У результаті щонайменше чотирьох людей забрала швидка. Поки про причини аварії нічого невідомо. Про це пише телеграм-канал "ХС | Харьков".

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За інформацією ресурсу, після інциденту імовірний винуватець закрився в машині. Водночас його оточив натовп розлючених перехожих.

Коли ж приїхали правоохоронці, чоловік все ж вийшов із машини. На оприлюднених кадрах видно, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, погрожував одному зі свідків вдарити по голові.

Журналісти додають, що проходити тест на драгері він відмовився. А коли його привезли до лікарні здати аналізи на алкоголь, чоловік влаштував перепалку з активістами.

Більше того, за словами одного з медиків, загалом зловмисник поводився неадекватно. Тому йому навіть зробити кардіограму було неможливо.

У підсумку чоловік аналізи відмовився здавати та поїхав геть із лікарні.

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Відео з місця ДТП на Перемоги в Харкові

Що відомо про імовірного порушника

Харківські телеграм-канали пишуть, що за кермом Mercedes, який власне зіткнувся з іншим машинами, був Юрій Віталійович Санін. Це колишній начальник департаменту земельних ресурсів у Харківській міськраді.

Крім того, він свого часу був радником Харківського мера Геннадія Кернеса. Власне тоді щодо нього трапився ще один скандал.

У 2018 році йому оголосили про підозру за статтею Кримінального кодексу про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. За даними Прокуратури Харківської області, Санін з порушенням законів підписав проєкт, завдяки якому у приватну власність передали 0,22 гектара державних земель. Мовиться про дві ділянки, які були в постійному користуванні держпідприємства "Київська лісова науково-дослідна станція".

У підсумку прокуратура підготувала два клопотання:

про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту,

про відсторонення від посади на час досудового розслідування.

Крім того, в суді розглянули позов прокуратури про повернення незаконно приватизованих ділянок лісу.

За підсумками судового засідання Саніну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

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Декларація Юрія Саніна: коротко

Згідно з декларацією за 2017 рік, вже ексчиновник проживав разом із дружиною Оленою Саніною.

У власності подружжя перебували:

земельна ділянка площею 1120 квадратних метра в селищі Рогань Харківського району (вартість – 93,3 тисячі гривень),

житловий будинок площею 46,6 квадратних метра в Рогані (вартість – 260 тисяч гривень),

квартира площею 149,2 квадратних метра в Харкові (вартість не вказано),

два гаражі в Харкові (кожен по 28,2 квадратних метра і коштує по 9,8 тисяч гривень).

Крім того,

у Саніна був автомобіль ВАЗ 2007 року випуску,

у дружини – Mercedes-Benz (імовірно, саме на цій машині ексрадник Кернеса скоїв ДТП на Перемоги) і BMW X6: машини – 2009-го та 2011 років випуску відповідно.

За 2017 рік пенсія дружини Саніна становила 12,6 тисяч гривень, зарплата Саніна на посаді радника міського голови Харкова – 42,3 тисяч гривень. Водночас пенсія колишнього чиновника за рік склала майже 40 тисяч гривень. Жодних заощаджень тоді він не декларував.