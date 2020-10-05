На Львівщині поблизу села Бендюга 4 жовтня трапилась аварія за участі одразу 3 автомобілів – п'яний водій розтрощив 2 автівки. Внаслідок ДТП постраждали 5 людей. Серед них є 3 дітей – 13, 11 та 7 років.

ДТП трапилась близько 20:30 на дорозі сполученням "Червоноград – Радехів". Про це повідомила пресслужба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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Як сталась аварія

50-річний житель села Бендюга не впорався з керуванням автівки Mitsubishi Space Star. На дорозі поблизу свого села, він виїхав на зустрічну смугу. Там чоловік зіткнувся з Nissan Qashqai, за кермом якого сидів 42-річний червоноградець. Після цього водій Mitsubishi Space Star зіткнувся ще з одним автомобілем – Volksvagen Passat, яким кермував 41-річний сокалець.

Як повідомили у поліції, водій Mitsubishi був п'яним.



50-річний водій не впорався з кермуванням і зіткнувся з 2 автівками / Фото "Львівський портал"

Хто постраждав внаслідок ДТП

Унаслідок аварії травмувались 6 людей – 3 дітей ( 13, 11 та 7 років), водії Mitsubishi та Nissan та ще один 39-річний пасажир. Медики забрали всіх потерпілих до Червоноградської лікарні. Поки про їх стан нічого не повідомили.

Що загрожує винуватцю аварії

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання за таке правопорушення – до 3 років в'язниці та позбавлення прав керувати автомобілем до 3 років.



Постраждалих відвезли до Червоноградської лікарні / Фото "Львівський портал"