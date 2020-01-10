П’яний чоловік викрав у матері малюка

У Дніпрі з рейсового автобуса зняли наляканого п’ятирічного хлопчика, який їхав із співмешканчем матері.

До поліції зателефонувала пасажирка автобуса. Вона повідомила правоохоронцям, що в салоні знаходиться п’яний чоловік із маленькою дитиною, яка його боїться.

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Чоловік через сп’яніння не міг сидіти на сидінні, тому лежав на підлозі поруч. Також він вів себе неадекватно, і забув, що з ним була дитина. Патрульні дізналися обставини події у бабусі, телефон якої знайшли у п’яного чоловіка.



Співмешканець матері напідпитку викрав її дитину / Фото: Патрульна поліція

Поліцейські з’ясували, що чоловік напідпитку – друг матері. Матір та її співмешканець пили разом, а потім посварилися. Чоловік забрав хлопчика з собою в Дніпро. Сам дитина з Тернівки, де його вже розшукувала бабуся. Вона просила, щоб патрульні не передавали дитину сторонній. Малюк теж цього не хотів. Поліцейським хлопчик сказав, що хоче повернутися до бабусі.

Патрульні передали малюка співробітникам ювенальної превенції. Друга матері забрали до відділку.