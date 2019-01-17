П'ять та десять гривень монетами: Нацбанк збирається замінити банкноти

Протягом 2019 року в обіг планують поступово ввести нові 5-гривневі монети, які у майбутньому мають замінити банкноти.

Про це заявив голова Національного банку України Яків Смолій, передає "Фінансовий клуб".

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Монетний двір передбачає поступове введення в обіг монет 5 та 10 гривень. Цього року 5 гривень можуть бути, а 10 – точно ні, вони надійдуть у наступні періоди,

– повідомив він.

Смолій зазначив, що запровадження монет покликане продовжити термін служби грошових готівкових знаків в Україні, адже банкноти з часом дуже сильно зношуються.

Нагадаємо, Нацбанк у червні 2018 року припинив карбувати дрібні монети та дозволив продавцям не давати покупцям решту.