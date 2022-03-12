П'ята спроба має бути успішною: із Запоріжжя у Маріуполь вирушила колона гуманітарної допомоги

Із Запоріжжя до Маріуполя виїхала ще одна колона гуманітарної допомоги. Місцева влада сподівається, що 5 спроба стане успішною.

Автобуси виїхали в супроводі Червоного хреста та священників. Про відправлення ще одної гумдопомоги в Маріуполь повідомили 12 березня зранку.

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Гуманітарна колона на Маріуполь у супроводі Червоного Хреста та священнослужителів вирушила із Запоріжжя. П'ята спроба врятувати мирних жителів має стати успішною!

– мовиться в повідомленні.

Гумолона вирушила в Маріуполь: відео

Із Запоріжжя відправили 80 – 90 тонн продуктів та медикаментів. Для доставки організували 30 автобусів з водіями-добровольцями. Детельніше можна переглянути за посиланням.

Відомо, що Маріуполь повністю заблокований ворогом. "Російські війська не пропустили в місто нашу допомогу та продовжують катувати наших людей, маріупольців", – сказав під час звернення 11 березня Зеленський.

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