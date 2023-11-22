Стався витік реагентів: окупанти переводять 5-й блок ЗАЕС у стан "холодний зупин"

Російські військові переводять у стан "холодного зупину" блок №5 на захопленій Запорізькій атомній електро станції. Попередньо там стався витік реагентів із першого контуру реактора в другий.

Відповідні заяви зробили в "Енергоатомі" та МАГАТЕ. Це необхідно для того, аби фахівці визначили причину виявлення бору в контурі охолодження.

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Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) переводить свій реакторний блок №5 зі стану "гарячого" зупину на "холодний" і має намір визначити причину виявлення бору в контурі охолодження, залишаючи один з шести реакторів станції в гарячій зупинці для виробництва пари і тепла,

– йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Що це означає на практиці

У відомстві зазначили також, що четвертий енергоблок залишиться працювати в стані "гарячого зупину". Водночас окупанти запевнили МАГАТЕ, що не планують переводити у стан "гарячого зупину" 2-й енергоблок для заміни 5-го.

Мовляв, після холодного зупинення ЗАЕС проведе тести, щоб визначити, чому у вторинному контурі охолодження одного з парогенераторів енергоблока виявлено низький рівень бору.

Що таке "холодний зупин" Це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску та низької температури охолоджувальної води. Під час "холодного зупину" ядерний реактор не генерує електроенергію. Реактор може перебувати в такому стані нескінченно довго за умови під'єднання до енергоживлення.

До слова, у "гарячому зупині" додатково із зовнішнього контуру відбирається перегріта вода (близько 280 градусів). Її використовують у системах централізованого опалення взимку, а також у системах гарячого водопостачання ЗАЕС та Енергодара увесь рік. Це робиться за допомогою помп, які працюють від зовнішньої електроенергії.

Некомпетентність російського персоналу

Окупанти визнавали, що на аварійних дизель-генераторах (тобто коли зникне постачання електроенергії на ЗАЕС іззовні) підтримувати режим "гарячого зупину" не можна.

Попри це, окупанти тримали у "гарячому зупині" блоки №4 та №5. А через некомпетентність російського персоналу на блоці №5 вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапила в деаератор машзалу, а звідти – знову на всі парогенератори.

Загарбники самі доводять ситуацію до небезпечної, а потім намагаються героїчно її виправити,

— зазначив президент "Енергоатому" Петро Котін.

Зауважимо, що це не вперше через окупантів стаються аварійні ситуації. Так, 14 листопада на ЗАЕС стався частковий блекаут – обладнання енергоблока №6 було знеструмлено, через що запустилися дизель-генератори та системи безпеки. У такому режимі блок перебував 90 хвилин.