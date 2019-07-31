П'ятьох українських політв'язнів етапували з Росії до анексованого Криму
П'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Росії в СІЗО анексованого Сімферополя. Мовиться про Іззета Абдулаєва, Сейтвелієва Сейтабдієва, Акіма Бекірова, Аліма Карімова і Асана Яніка.
Етапують бранців для впізнання таємним свідком, розповів адвокат Абудалєва Маммет Мамбетов в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
Важливо: Бекіров протягом 10 днів не може встати з ліжка і планує оголосити голодування, – адвокат
Проведення самих слідчих дій розпочалось у вівторок, 30 липня. Адвокат зазначає, що на цьому "поїздки" політв'язнів не завершаться.
Слідчі дії триватимуть щонайменше до кінця тижня. Днями у нас буде продовження арешту, яке, ймовірно, відбудеться в Криму. Після цього їх етапують назад в СІЗО, де вони раніше перебували (у місто Шахти Ростовської області – 24 канал),
– розповів Мамбетов.
Що відомо про "справу Хізб ут-Тахрір"?"Хізб ут-Тахрір аль Ісламі" – міжнародна ісламська політична партія, яка легально діє на територіях більшості країн Азії, Північної Африки, Європи та Америки. У Росії та Казахстані партія визнана "терористичною організацією".
Експерти сходяться на думці, що діяльність організації хоч в дечому і суперечить демократичним цінностям, але не є злочинною, а також далека від тероризму та силових дій.
Тривалий час партія вела активну законну діяльність і на території України, зокрема в АР Крим. Втім після анексії півострова окупаційна влада, прикриваючись тим, що за російським законодавством "Хізб ут-Тахрір" визнана "терористичною", переслідує кримчан, які бодай найменшим чином причетні до організації або й непричетні зовсім.
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