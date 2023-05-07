Пєсков розуміє, що незабаром у російській політиці будуть зміни, тому вже відновлює зв’язки. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.
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Пєсков діє "і нашим, і вашим"
Світан зазначив, що це абсолютно прогнозований розвиток ситуації. Пєсков вже далеко не перший рік у російській політиці, тому відчуває, що незабаром у Росії будуть великі зміни.
Пєсков розуміє, куди рухається Росія. Він намагається відновити зв'язки, щоб потім залишитись на плаву та не опинитись під великим ударом. Він "і нашим, і вашим". Вони (росіяни – 24 Канал) вже практично всі включились та шукають шляхи відходу,
– вважає він.
Військовий експерт припустив, що російська спільнота спокійно відреагує на миле спілкування Пєскова із Пугачовою. Росіяни починають шукати способи "викрутитись", тому у цій ситуації навіть заздрять речнику Кремля.
Світан про зустріч Пугачової та Пригожина: дивіться відео
Останні заяви Пєскова
- Вночі 3 травня поблизу Кремля почули вибухи. Рупор російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що спроби Києва та Вашингтона "відхреститися" від причетності до "атаки" БПЛА на Кремль "сміховинні". Він вважає, що саме Вашингтон стоїть за атакою Києва на Кремль.
- Пєсков заявив, що Росія очікує "провокації" від України до 9 травня. Спецслужби окупантів вже готуються до можливих "диверсій" та проводять "напружену роботу". Окрім того, речник Путіна підкреслив, що "київський режим стоїть за цілою низкою терактів і планує і далі проводити свою лінію".
- Телефонний дзвінок Президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна ніяк не змогли оминути в Кремлі. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що ця розмова є "суверенною справою кожної з країн". Він запевнив, що Москва нібито "вітає все, що наближує до миру".