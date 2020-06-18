Верховна Рада 18 червня не схвалила нову програму діяльності Кабінету Міністрів. Ключові напрямки діяльності уряду – економічні.

Свої голоси за програму дій уряду віддали всього 207 нардепів, повідомляє 24 канал.

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Зауважимо, що 17 травня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики лише з другої спроби підтримав оновлену програму дій уряду.

Що передбачала програма дій уряду

Зокрема, передбачає розроблення і реалізацію Держпрограми стимулювання економіки на 2020 – 2022 роки та кредитну підтримку малому та середньому бізнесу.

Загалом Програма передбачає подальшу євроінтеграцію, політику щодо окупованих територій, створення умов розвитку для бізнесу.

Ключові напрямки Програми стимулювання економіки:

забезпечення адаптивного карантину,

стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу,

забезпечення зайнятості та державних замовлень,

"регуляторна гільйотина",

оптимізація податкового навантаження і адміністрування,

перезапуск промислового сектора,

реформування транспорту та інфраструктури,

розвиток міжнародної торгівлі,

цифрова трансформація і розвиток IT сектора.

Серед економічних заходів підтримки в умовах пандемії:

перегляд Держбюджету на 2020 рік для посилення соцзахисту населення і підтримки економіки;

розробка і реалізація Держпрограми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків від COVID-19 (2020 – 2022 роки);

підтримка вітчизняного товаровиробника.

Також передбачене забезпечення щорічної індексації пенсій, спрощення надання допомоги з безробіття.

Розвиток адмінпослуг та їх цифровізація:

планують зробити щонайменше 200 держпослуг доступними онлайн,

досягти показників, щоб 60% українців користувались онлайн-послугами.

Серед секторів програми – розвиток IT-бізнесу:

Планують створити доступні інструменти для залучення інвестицій та ввести спеціальний правовий режим діяльності.

Планується, що Україна отримає режим внутрішнього ринку з ЄС у сфері телекомунікаційних послуг. Відбудеться поступова інтеграція до Єдиного цифрового ринку ЄС ("цифровий безвіз").

Ще одна ініціатива – розроблення та реалізація державної політики щодо віртуальних активів.

У Кабміні очікують, що заходи з розвитку IT-бізнесу дозволять зробити так, щоб IT-галузь формувала 10% ВВП.

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