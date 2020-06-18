Рада позбавила уряд Шмигаля імунітету на рік
Верховна Рада 18 червня не схвалила нову програму діяльності Кабінету Міністрів. Ключові напрямки діяльності уряду – економічні.
Свої голоси за програму дій уряду віддали всього 207 нардепів, повідомляє 24 канал.
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Зауважимо, що 17 травня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики лише з другої спроби підтримав оновлену програму дій уряду.
Що передбачала програма дій уряду
Зокрема, передбачає розроблення і реалізацію Держпрограми стимулювання економіки на 2020 – 2022 роки та кредитну підтримку малому та середньому бізнесу.
Загалом Програма передбачає подальшу євроінтеграцію, політику щодо окупованих територій, створення умов розвитку для бізнесу.
Ключові напрямки Програми стимулювання економіки:
- забезпечення адаптивного карантину,
- стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу,
- забезпечення зайнятості та державних замовлень,
- "регуляторна гільйотина",
- оптимізація податкового навантаження і адміністрування,
- перезапуск промислового сектора,
- реформування транспорту та інфраструктури,
- розвиток міжнародної торгівлі,
- цифрова трансформація і розвиток IT сектора.
Серед економічних заходів підтримки в умовах пандемії:
- перегляд Держбюджету на 2020 рік для посилення соцзахисту населення і підтримки економіки;
- розробка і реалізація Держпрограми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків від COVID-19 (2020 – 2022 роки);
- підтримка вітчизняного товаровиробника.
Також передбачене забезпечення щорічної індексації пенсій, спрощення надання допомоги з безробіття.
Розвиток адмінпослуг та їх цифровізація:
- планують зробити щонайменше 200 держпослуг доступними онлайн,
- досягти показників, щоб 60% українців користувались онлайн-послугами.
Серед секторів програми – розвиток IT-бізнесу:
- Планують створити доступні інструменти для залучення інвестицій та ввести спеціальний правовий режим діяльності.
- Планується, що Україна отримає режим внутрішнього ринку з ЄС у сфері телекомунікаційних послуг. Відбудеться поступова інтеграція до Єдиного цифрового ринку ЄС ("цифровий безвіз").
- Ще одна ініціатива – розроблення та реалізація державної політики щодо віртуальних активів.
- У Кабміні очікують, що заходи з розвитку IT-бізнесу дозволять зробити так, щоб IT-галузь формувала 10% ВВП.
Уряд не матиме річного імунітету: можливий розпуск
- У разі схвалення програми діяльності уряду, Рада не могла б висловити йому недовіру протягом року. Тепер це стало можливим і Кабмін можуть розпустити.
- Варто уточнити, що відставка уряду можлива, якщо парламент схвалить резолюцію недовіри, яку ініціює президент або не менш як третина конституційного складу Ради.
- Резолюцію недовіри уряду схвалює більшість від конституційного складу парламенту.
- Питання про відповідальність Кабміну не можна розглядати більш ніж раз протягом чергової сесії, а також протягом року після затвердження програми діяльності уряду.
- Окрім того, згідно з законом, прем'єр-міністр має право подати Раді заяву про свою відставку. Відставка прем'єра має наслідком відставку всього складу Кабміну.
- Прем'єр-міністра звільняють з посади з дня схвалення рішення про його відставку на пленарному засіданні Ради.