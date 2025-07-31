Вперше за тривалий час Верховна Рада транслює своє засідання наживо. Депутати розглядають законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на онлайн телеканал "Рада". Вперше за тривалий час Верховна Рада повертається до публічності – засідання парламенту, де розглядатимуть законопроєкт №13533 про повернення незалежності НАБУ та САП.

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Верховна Рада знову показує засідання наживо

Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Юрчишин висловив сподівання, що це лише перший крок до повного відновлення відкритості роботи Верховної Ради.

За його словами, парламентарі вже мають попередню домовленість із головою ВРУ Русланом Стефанчуком про пошук сталого рішення щодо постійних трансляцій.

Нагадаємо, телеканал "Рада" припинив трансляцію засідань Верховної Ради після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Втім, низка громадських організацій та медіа неодноразово закликали парламент повернути онлайн-трансляції, аби забезпечити прозорість прийняття рішень.

Лише 28 липня спільну заяву з таким закликом підписали 30 ГО та понад 20 українських медіа. Однією з головних причин стала необхідність суспільного контролю під час розгляду ключового законопроєкту щодо незалежності НАБУ та САП.