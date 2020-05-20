Рада проголосувала за розширення переліку суб’єктів, підслідних ДБР
Верховна Рада 20 травня підтримала за основу законопроєкт №2560. Ним розширюється перелік суб’єктів, які підслідні Державному бюро розслідувань.
За документ проголосували 260 народних депутатів, повідомляє 24 канал.
Читайте також Рада остаточно відхилила законопроєкт про пенсійний вік для жінок: що це означає
У перелік суб’єктів, підслідних ДБР, додали
- голову ЦВК, а також глав та членів Рахункової палати;
- депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, а також посадових осіб місцевого самоврядування, якщо їхні посади належать до першої та другої категорій;
- керівників постійних допоміжних органів, утворених президентом та їхніх заступників:
- уповноважених Президента України;
- голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;
- суддів Конституційного суду України, присяжних (під час виконання ними обов’язків у суді);
- голів та його заступників, членів, а також інспекторів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів;
- прокурорів органів прокуратури, осіб рядового та начальницького складу правоохоронних органів.
Кого вивели зі складу суб’єктів, підслідних ДБР
- посади державної служби категорії "А";
- главу Верховної Ради.
Зверніть увагу! Верховна Рада 19 травня не підтримала проєкт постанови про визначення представників Ради до складу комісії з проведення конкурсу на посаду очільника ДБР. У неї від парламенту мали увійти двоє депутатів "Слуги народу" та один науковець.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 17:30 Чому фізична активність настільки важлива для здоров’я опорно-рухового апарату
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі