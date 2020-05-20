Рада проголосувала за розширення переліку суб’єктів, підслідних ДБР

Верховна Рада 20 травня підтримала за основу законопроєкт №2560. Ним розширюється перелік суб’єктів, які підслідні Державному бюро розслідувань.

За документ проголосували 260 народних депутатів, повідомляє 24 канал.

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У перелік суб’єктів, підслідних ДБР, додали

голову ЦВК , а також глав та членів Рахункової палати;

, а також депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, а також посадових осіб місцевого самоврядування, якщо їхні посади належать до першої та другої категорій;

Верховної ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, а також посадових осіб місцевого самоврядування, якщо їхні посади належать до першої та другої категорій; керівників постійних допоміжних органів , утворених президентом та їхніх заступників:

, утворених президентом та їхніх заступників: уповноважених Президента України;

України; голів місцевих державних адміністрацій , їх перших заступників та заступників;

, їх перших заступників та заступників; суддів Конституційного суду України, присяжних (під час виконання ними обов’язків у суді);

України, присяжних (під час виконання ними обов’язків у суді); голів та його заступників, членів, а також інспекторів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів ;

; прокурорів органів прокуратури, осіб рядового та начальницького складу правоохоронних органів.

Кого вивели зі складу суб’єктів, підслідних ДБР

посади державної служби категорії "А";

главу Верховної Ради.

Зверніть увагу! Верховна Рада 19 травня не підтримала проєкт постанови про визначення представників Ради до складу комісії з проведення конкурсу на посаду очільника ДБР. У неї від парламенту мали увійти двоє депутатів "Слуги народу" та один науковець.