Рада розгляне законопроєкт, який дозволить відчутно знизити вартість польотів по Україні

Верховна Рада працює над законопроєктом про скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення. Звільнення від оподаткування призведе до зменшення витрат і здешевлення квитків.

Своєю чергою це сприятиме пожвавленню українського туризму. Зокрема, громадяни отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині держави.

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Авіаквитки можуть подешевшати

Верховна Рада розпочала роботу над Законом про скасування ПДВ на внутрішній авіатранспорт. Це дозволить реалізувати доручення Кабміну та, зрештою, зменшить ціни на квитки на внутрішні авіарейси,

– повідомив Юрій Голик.

У Закарпатській області вирішили відновити внутрішнє авіасполучення з 1 червня 2021 року.

Текст публікації Юрія Голика:

Рік тому Президент Володимир Зеленський поставив завдання відновити регіональні аеропорти і відновити їх роботу.

Це важливе завдання. Це зшиває країну як і нові дороги. Це підвищує мобільність людей. Розвиває внутрішній туризм. Спрощує і прискорює пересування між областями. І банально вириває деякі регіони з транспортної ізоляції.

Весь рік ми вислуховували думки "експертів" і політиків, раніше відправлених на звалище історії, про те, що це неможливо, не потрібно і, взагалі, нічого не вийде.

Дійсно, завдання непросте. Регулярних рейсів в багато регіональні аеропорти довгий час не було. Більшість з них були в, м'яко кажучи, неробочому стані.

Пройшов рік.

Влітку запущені регулярні (це ключове слово особливо для колишнього Міністра інфраструктури на ім'я Володимир) рейси в Ужгород, Кривий Ріг та Чернівці.

При цьому, завантаження рейсів Київ – Ужгород і Ужгород – Київ близька до максимальної. А сам аеропорт крок за кроком наводиться в потрібний стан, що дозволяє йому працювати цілодобово.

В аеропорту Херсона на наступному тижні стартують ремонтні роботи. До кінця цього року вони будуть закінчені.

Проектується реконструкція терміналу в Кривому Розі. В кінці року розпочнуться ремонтні роботи на самій ВПП. Повністю цей аеропорт після реконструкції буде готовий до кінця наступного року. Нагадаю, що рейси в / з Києва до Кривого Рогу запущені в червні.

В аеропорту Рівне пройдені всі процедури. Фінансування робіт в ньому вже цієї осені. Далі запуск регулярного рейсу з Києва.

В аеропорту Вінниці все готове до початку ремонтно-будівельних робіт.

В аеропортах Полтави, Чернівців та Житомира тривають проектні роботи. У Житомирській ОДА і мерії Житомира є окрема програма розвитку цього аеропорту.

І навіть в аеропорту Дніпра, про який брехали всі, починаючи від колишнього Міністра, колишнього недогубернатора Дніпропетровської області, народного депутата і ряду чиновників, добігають кінця тендерні процедури і закінчуються всі документальні процеси по землі, про які всі колишні чиновники, які любили розповідати як все добре, просто забули.

Тим часом Роза Вітрів – основний регіональний авіаперевізник, отримала наступний ATR. А у Верховній Раді розпочато роботу над Законом, який відміняє ПДВ на внутрішніх авіаперевезеннях. Що є реалізацією раніше даного доручення Кабміну і що, в кінцевому підсумку, ще знизить ціни на квитки для перельотів всередині країни.