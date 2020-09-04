Рада схвалила законопроєкт про ПДР для гіроскутерів і сігвеїв: що він передбачає
Верховна Рада України на засіданні 4 вересня схвалила в першому читанні законопроєкт, який визначає користувачів легкого електротранспорту категорією участників дорожнього руху. Відповідний проєкт закону підтримали 268 народних обранців.
Цей законопроєкт під №3023 доступний на сайті Верховної Ради України. Його співавторами стали 7 народних депутатів переважно з фракції "Голосу".
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Що передбачає закопроєкт:
- Передовсім він пропонує ввести користувачів персонального легкого електротранспорту, як нову категорію учасників дорожнього руху. Тут мовиться про користувачів електричних скутерів, сігвеїв, гіроскутерів і гіробордів.
- Також він визначає права й обов'язків. Зокрема особи, які керують легким електротранспортом, зможуть їздити спеціальними велосипедними доріжками, а в разі їх відсутності – краєм проїзної частини дороги чи узбіччям.
- Натомість до обов'язків входить, наприклад, використання технічно справного й спеціально обладнаного транспорту. Також за можливістю слід обладнати транспорт звуковими сигналами й світловідбивачами.
- Також пропонують заборонити керувати персональним легким електротранспортом у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, які знижують їхню увагу й швидкість реакції.
Що кажуть автори законопроєкту?
Співавторка законопроєкту депутатка від партії "Голос" Юлія Клименко раніше пояснювала: ця законодавча ініціатива змінює поняття легкого електротранспорту. Адже закон про дорожній рух було ухвалено в 1993 році. На той момент легкого електротранспорту взагалі не було.
Основне завдання законопроєкту – внести визначення, поняття, термінологію в законодавство, щоби ті хто їздить на легкому електротранспорті стали учасниками дорожнього руху. Щоб це не просто були пішоходи чи взагалі незрозуміло хто.