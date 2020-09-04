Верховна Рада України на засіданні 4 вересня схвалила в першому читанні законопроєкт, який визначає користувачів легкого електротранспорту категорією участників дорожнього руху. Відповідний проєкт закону підтримали 268 народних обранців.

Цей законопроєкт під №3023 доступний на сайті Верховної Ради України. Його співавторами стали 7 народних депутатів переважно з фракції "Голосу".

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Що передбачає закопроєкт:

Передовсім він пропонує ввести користувачів персонального легкого електротранспорту, як нову категорію учасників дорожнього руху. Тут мовиться про користувачів електричних скутерів, сігвеїв, гіроскутерів і гіробордів.

Також він визначає права й обов'язків. Зокрема особи, які керують легким електротранспортом, зможуть їздити спеціальними велосипедними доріжками, а в разі їх відсутності – краєм проїзної частини дороги чи узбіччям.

Натомість до обов'язків входить, наприклад, використання технічно справного й спеціально обладнаного транспорту. Також за можливістю слід обладнати транспорт звуковими сигналами й світловідбивачами.

Також пропонують заборонити керувати персональним легким електротранспортом у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, які знижують їхню увагу й швидкість реакції.