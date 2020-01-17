Гончарук заявив про відставку і прийшов у Раду: онлайн-трансляція

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня прийшов у залу засідань Верховної Ради України. Раніше він написав заяву про відставку і передав її на розгляд президенту з правом внесення в парламент. Дивіться онлайн-трансляцію засідання Ради.

Виступаючи з трибуни парламенту, Гончарук пояснив, що написав заяву про відставку, згідно з Конституцією на адресу парламенту, але передав її президентові для політичного рішення.

Усі подробиці: Гончарук написав заяву про відставку

"Заява оформлена відповідно до Конституції України, написана на ім'я голови Верховної Ради. І у президента є право внести її в парламент в будь-який момент", – пояснив прем'єр-міністр.

За словами Гончарука, уряд продовжуватиме працювати до того моменту, як Зеленський не прийме політичне рішення. Після короткого виступу прем'єр разом з усіма міністрами покинули будівлю Верховної Ради.

Гончарук прийшов у Верховну Раду: дивіться онлайн-трансляцію засідання