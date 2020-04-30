Рада продовжила податкові пільги на час карантину: що відомо

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №3329-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо додаткової підтримки платників податків на період карантину".

За проголосували 336 народних обранців, повідомляє 24 канал.

Текст законопроєкту №3329-д опублікований на сайті Верховної Ради.

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Що передбачає законопроєкт:

продовження до кінця карантину раніше запроваджених податкових пільг та послабленнь в адмініструванні;

продовження звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОП та особами, які провадять незалежну професійну діяльність на період з 1 по 31 травня 2020 року;

зменшення мінімального розміру статутного капіталу банків із 500 мільйонів до 200 мільйонів гривень;

продовження спрощених процедур капіталізації банків до 1 серпня 2024 року.

Зауважимо, що станом на 30 квітня в Україні підтвердили 10 406 випадків коронавірусу, 1 238 людей одужали, а 261 – померли. Уряд продовжив карантин до 11 травня.

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