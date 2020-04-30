14:37
30 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Рада продовжила податкові пільги на час карантину: що відомо

      - Читать новость на русском
      Рада підтримала законопроєкт
      Рада підтримала законопроєкт / Пресслужба Кабміну

      Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №3329-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо додаткової підтримки платників податків на період карантину".

      За проголосували 336 народних обранців, повідомляє 24 канал.

      Текст законопроєкту №3329-д опублікований на сайті Верховної Ради.

      До теми Кабмін узгодив розподіл грошей на виплати медикам 300% надбавки

      Що передбачає законопроєкт:

      • продовження до кінця карантину раніше запроваджених податкових пільг та послабленнь в адмініструванні;
      • продовження звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОП та особами, які провадять незалежну професійну діяльність на період з 1 по 31 травня 2020 року;
      • зменшення мінімального розміру статутного капіталу банків із 500 мільйонів до 200 мільйонів гривень;
      • продовження спрощених процедур капіталізації банків до 1 серпня 2024 року.

      Зауважимо, що станом на 30 квітня в Україні підтвердили 10 406 випадків коронавірусу, 1 238 людей одужали, а 261 – померли. Уряд продовжив карантин до 11 травня.

      Зверніть увагу! ФОПам і малозабезпеченим сім'ям платитимуть допомогу на дітей, оформити її можна онлайн – більше тут.

      вихід карантин україна план коронавірус
      Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: ФОПи Новини політики Новини України Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Верховна Рада Зарплата Законодавство Податки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Наша непередбачувана реальність, або Що буде через рік?
      сьогодні , 14:30 Наша непередбачувана реальність, або Що буде через рік?
      Павло Казарін
      Повернення заробітчан в Україну: як пандемія вплинула на ринок праці
      сьогодні , 07:03 Повернення заробітчан в Україну: як пандемія вплинула на ринок праці
      Ірина Поліщук