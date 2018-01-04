Рада суддів візьметься за недобросовісних служителів Феміди, які їздять за кермом напідпитку

На їхню думку, численні ДТП за їх участі підривають довіру суспільства до судів. Тож що з усім цим робити, вирішать на засіданні вже наступного тижня.

Нагадаємо, що за останній час у столиці сталося дві резонансні аварії за участю суддів. Суддя Васильківського райсуду Київщини Сергій Корнієнко збив на смерть чоловіка у біля Виставкового центра.

І на виїзді на Житомирську трасу суддя Києво-Святошинського суду Дмитро Усатов за кермом Форда протаранив Рено. Його водія шпиталізували, а Усатов спробував втекти з місця аварії у кареті швидкої.

Читайте також: Порошенко ліквідував місцеві суди

У березні Рада суддів вже виносила таке попередження. Тоді указом Президента з посад звільнили 5 суддів.