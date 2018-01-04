Рада суддів візьметься за недобросовісних служителів Феміди, які їздять за кермом напідпитку
19:49, сьогодні 185 Читать новость на русском
На їхню думку, численні ДТП за їх участі підривають довіру суспільства до судів. Тож що з усім цим робити, вирішать на засіданні вже наступного тижня.
Нагадаємо, що за останній час у столиці сталося дві резонансні аварії за участю суддів. Суддя Васильківського райсуду Київщини Сергій Корнієнко збив на смерть чоловіка у біля Виставкового центра.
І на виїзді на Житомирську трасу суддя Києво-Святошинського суду Дмитро Усатов за кермом Форда протаранив Рено. Його водія шпиталізували, а Усатов спробував втекти з місця аварії у кареті швидкої.
Читайте також: Порошенко ліквідував місцеві суди
У березні Рада суддів вже виносила таке попередження. Тоді указом Президента з посад звільнили 5 суддів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
У Києві підлітки отруїлися майонезом5 жовтня 2017 , 18:10
"Свати" не є загрозою для національної безпеки України, – радник глави МВС30 листопада 2017 , 14:14
12 страв на Різдво 2018: рецепти – що готують на Святвечір31 грудня 2017 , 18:16
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною24 листопада 2017 , 15:00