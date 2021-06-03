Тобто, купувати реферати, курсові, дисертації та інші академічні тести заборонять на державному рівні. Власне, їх і раніше не можна було купувати, але декого це абсолютно не зупиняло.

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Що передбачає законопроєкт про плагіат

З такою ініціативою, зокрема, звернулися "Слуги народу" та народні обранці від ОПЗЖ. У лавах останніх – декілька десятків кандидатів та докторів наук.

Автори документу визнають, що в Україні існує величезна проблема з поданням академічних текстів, отриманих від інших фізичних або юридичних осіб як власних результатів навчальної та наукової діяльності.

Як штрафи пропонують за плагіат? За плагіат академічних текстів – в розмірі від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 5 100 гривень);



За повторне порушення протягом року штраф збільшиться до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 17 000 гривень).

У зв'язку з цим нардепи пропонують доповнити Кодекс України про адміністративні порушення новою статтею.

Щоправда, мені здається, що нардепи трохи поспішили з законопроєктом, оскільки є в них одна незакінчена справа.

Після феноменального захисту дисертації Іллею Кивою, наукова спільнота сказала кандидату йти повторний захист дисертації. Перевірка повинна з'ясувати, чи розуміє взагалі нардеп хоч щось у своїй темі, чи орієнтується в роботі й чи зможе довести, що дисертаційна робота та інші його наукові статті існують і взагалі належать саме йому.

Лише після цього, науковий ступінь Киви затвердить атестаційна комісія Міністерства освіти й науки. Однак вона таки затвердить, бо очолює її сам міністр Сергій Шкарлет, який теж не з чуток знає, що таке плагіат.



Сергій Шкарлет / Фото МОН

Плагіат є не лише в нардепів та міністрів

Не лише міністра освіти звинувачували в плагіаті. У членів комісії, які заперечили плагіат у Шкарлета, теж у наукових роботах його виявили.

Зокрема, у докторській дисертації голови комісії Вікторії Маргасової "Стратегія забезпечення стійкості економіки України до загроз економічній безпеці" знайшли плагіат. Та його й шукати довго не довелось. Маргасова просто замінила слова "Росія" на "Україна", "російська економіка" на "вітчизняна", а 2010 – 2014 роки написала словами "найближчі роки".



Вікторія Маргасова / Фото з фейсбуку Маргасової

Кива щодо свого додаткового захисту обурюється. Його підтримали Бужанський та Дубінський. Вони попереджають владу про те, що це вб'є рейтинг партії "Слуга народу".

Дубінський же запропонував дати роботу активісту Сергію Стерненку, оскільки, совляв, "команду аферистів та шахраїв" немає кому очолити, напевно після того, як його з цієї команди і вигнали.

Що викликало обурення народних обранців

Днями Одеський апеляційний суд виправдав Стерненка за найсуворішим обвинуваченням "розбійний напад із метою заволодіння майном нардепа Сергія Щербича". У якого, по-перше, спливли терміни давності, а по-друге, сам викрадений нардеп, здається, уже й забув як, коли й за що його викрали

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Втім, мовиться лише про одну справу. В інших двох: нанесення тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю, обвинувачення або суттєво пом'якшили, або залишили покарання у вигляді умовного терміну. Сам Стерненко каже, що все це ще буде оскаржуватися, тож історія не закінчується.