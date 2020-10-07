Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда зареєстрував законопроєкт про нові штрафи для ЗМІ. Він передбачає покарання за заперечення російської агресії проти України, заклики до сепаратизму, расизм і низку інших порушень.

Відповідний законопроєкт під №4188 опублікований на сайті Верховної Ради України.

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Що передбачає проєкт закону

Передовсім визначає заборону на ретрансляцію висловлювань, які заперечують факт воєнної агресії Росії проти України, окупації Росією частини території України й ведення Росією гібридної війни проти України.

Також законопроєкт встановлює штраф за ці й низку інших порушень:

заклики до насильницької зміни конституційного ладу України;

заклики до розв'язування агресивної війни, її пропаганди або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі й ненависті;

пропаганду винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їхніх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;

ретрансляцію програм і передач, щодо яких Національна рада схвалила рішення, що їхній зміст не відповідає вимогам законодавства;

ретрансляцію програм і передач, заборонених або обмежених судом.

За це буде встановлено штраф у 25% від суми ліцензійного збору. Для кожного ЗМІ він різний і визначається за формулою через середньодобовий обсяг мовлення, його територію, потужність передачі сигналу тощо.

Втім бувають і ситуації, які неможливо передбачити. Наприклад, якщо гість у прямому ефірі порушить це законодавство. У такому разі, якщо він не працює на телерадіокомпанію, щодо неї не застосовуватимуть штрафів. Втім, згідно з законопроєктом, ЗМІ має вжити заходів, щоб припинити таке порушення в прямому ефірі.