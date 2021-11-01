У Раді відповіли, скільки нардепів хворіють на COVID-19

Загалом у Верховній Раді на коронавірус хворіють 30 людей. Серед них – як народні депутати, так і співробітники апарату парламенту.

Це актуальна інформація станом на 1 листопада. Такою інформацією на брифінгу поділився спікер парламенту Руслан Стефанчук.

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За словами чиновника, коронавірус підтвердили у 7 народних обранців. Крім цього, заразилися вірусом й 21 співробітник апарату Верховної Ради. При цьому, жодних прізвищ Стефанчук не називав.

У Раду хочуть впускати лише вакцинованих або з тестом

Ще на початку жовтня віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк закликала пропускати до Ради лише тих, в кого є сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або негативний результат ПЛР-тесту. З такою ініціативою вона виступила на одній з Погоджувальних рад. Мовиться не лише про нардепів, але й про працівників апарату, помічників-консультантів та інших відвідувачів, зокрема – представників ЗМІ.

У Києві посилили карантин

Зауважимо, що 1 листопада у столиці почали діяти жорсткі карантинні обмеження. Більшість заборон стосуються здебільшого невакцинованих громадян або тих, хто не має свіжого ПЛР-тесту з негативним результатом. Нові правила охоплюють практично усі сфери життя міста – обслуговування, торгівлі, дозвілля, транспорту, освіти тощо. Правоохоронці здійснюватимуть рейди й складатимуть адміністративні протоколи на порушників карантину.



Карантинні зони в Україні станом на 1 листопада / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу