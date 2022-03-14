У Раді закликають зупинити будь-які перевезення між ЄС і Росією
14 березня 2022 , 00:10Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада України
У Верховній Раді закликають припинити всі перевезення між країнами ЄС та Росією. Це має бути однією з відповідей на її напад на Україну.
Ініціативу проявляє комітет з питань транспорту та інфраструктури. Там зазначають, що у відповідь на війну більшість країн ввели санкції.
Зазначені санкції завдають потужного удару як по банківській сфері, так і по інших галузях російської економіки. Закликаємо їх розширити,
– заявили в комітеті.
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