У Раді закликають зупинити будь-які перевезення між ЄС і Росією

У Верховній Раді закликають припинити всі перевезення між країнами ЄС та Росією. Це має бути однією з відповідей на її напад на Україну.

Ініціативу проявляє комітет з питань транспорту та інфраструктури. Там зазначають, що у відповідь на війну більшість країн ввели санкції.

Зазначені санкції завдають потужного удару як по банківській сфері, так і по інших галузях російської економіки. Закликаємо їх розширити,

– заявили в комітеті.

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