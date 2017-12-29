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Радник президента спрогнозував, коли Росія розпочне велику війну

03:55, сьогодні 923
Росія розпочне велику війну не раніше ніж у 2024 році, – Горбулін
Росія розпочне велику війну не раніше ніж у 2024 році, – Горбулін / Соцмережі

Кремль може розпочати велику війну вже після відходу чинного господаря Кремля Володимира Путіна з посади. Зокрема, такий розвиток подій не матиме жодних ризиків для Росії у зовнішньополітичному плані, натомість вигода від цього для неї буде суттєвою.

Таку думку вислови радник президента та директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін, передає "Дзеркало тижня".

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"Не можна виключати, що Росія паралельно повним ходом готує і альтернативний сценарій – суто військовий. Втім, питання великої війни – це ще і питання політичного майбутнього самої Росії та Володимира Путіна зокрема. Висловлюються думки, що загроза великої війни з ініціативи Росії – це ймовірність, яка припадає на період після відходу Путіна з посади в 2024 році", – підкреслює фахівець.

За його словами, якщо поточний характер внутрішньої і зовнішньої політики Росії не зміниться, то паростки відвертого фашизму та релігійного фундаменталізму, які наразі спостерігаються в Росії, дадуть справжні плоди якраз до 2024-го.

"Кого у майбутньому оберуть в ролі наступника Путіна – незрозуміло, але є висока ймовірність, що результат може виявитися несподівано страшним. В тому числі і для світової стабільності. Однак не варто себе заспокоювати, що "велика війна" найближчим часом – це лише алармістська позиція окремих експертів: сувора реальність від цього не стає іншою", – додає Горбулін.

На його переконання, такого роду велика війна цілком імовірно видається для Росії не настільки ризикованою у зовнішньополітичному плані, а проте вигода від неї є істотною як у внутрішньополітичному плані, так і стратегічно важливою у зовнішньополітичному.

Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін війна
Джерело: 24 Канал
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