17:41
28 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу-біз відправив Путіна без Путіна на йолку. Відродження науки РФ
Вєсті Кремля
23:34, 27 грудня
Вєсті.UA. Новий образ Савченко. Кур'єр Ляшко
Вєсті.UA
20:53, 27 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Екс-голова СБУ оприлюднив рецепт перемоги над Росією

14:54, сьогодні 860 Читать новость на русском
Ігор Смешко
Ігор Смешко / Соцмережі

Україна зможе перемогти Росію лише, коли створить конкурентну армію та підніме економіку. Однак при цьому Києву не слід створювати вагомих причин всередині країни для ескалації конфлікту на Донбасі.

Про це заявив колишній очільник СБУ та екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони України Ігор Смешко, передає "Гордон".

Читайте також: Як Путін може використати миротворців на Донбасі: думка російського політолога

За його словами, немає сенсу, аби Президент України Петро Порошенко здійснював візит до господаря Кремля Володимира Путіна задля вирішення конфлікту на Донбасі.

"Путін сповідує встановлене ще Олександром III правило: у Росії немає друзів, у Росії є тільки армія та флот. Поки за плечима президента України не буде чотирьох найпотужніших елементів: економіки, армії, дипломатії світового рівня та можливості перенести інформаційну війну на територію Росії – немає, про що сідати та домовлятися. Це абсолютно нерівна розмова. Росія поважає тільки силу", – підкреслив він.

Водночас екс-голова СБУ зауважив, що інші козирі просто у природі не існують.

"Сьогодні на кордоні спостерігається статична рівновага. Не думаю, що в нинішній ситуації, за такої конфігурації зовнішньополітичних сил президент Путін піде на ескалацію військового конфлікту на Сході України, якщо для цього не буде дуже вагомих причин всередині України, щоб дати хорошу інформаційну картинку перш за все для російського населення та деякою мірою для Заходу", – підкреслює Смешко.

На його переконання, головний ворог України – всередині, оскільки нічого не робиться для того, щоб створити могутню армію.

Економіка? Де ви бачите системний план підйому нашої економіки, крім того, що ми постійно чуємо в ефірі, чи отримаємо черговий транш від Міжнародного валютного фонду? Причім, МВФ дає нам вказівки, зокрема, збільшити тарифи, привести у відповідність з європейськими нормами ціни на газ. Але вибачте, європейські зарплати і добробут європейців в рази відрізняються від добробуту українського народу. Ці умови можуть привести тільки до соціально-економічним хвилювань і вибуху всередині країни. Це як раз ті підстави, щоб президент Російської Федерації знову перейшов до військової фази,
– додає експерт.

Читайте також: Волкер пояснив, як можна припинити війну на Донбасі та повернути Крим

Відтак екс-начальник ГУР наголошує, що потрібно працювати над економікою, мати системне бачення, як необхідно реформувати економіку та повернути її до вирішення головної проблеми: подолання бідності та створення критичної маси середнього класу.

"Наразі ж наша олігархічно-феодальна по суті система влади тільки використовує демократичні процедури, щоб мати колективну безвідповідальність за наслідки її правління", – резюмував Смешко.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Ультрас, блогер, судья, религиовед и директор завода – что известно о 73 освобожденных пленных
сьогодні, 16:57 Ультрас, блогер, судья, религиовед и директор завода – что известно о 73 освобожденных пленных
Блог Медіа 1076
Как прошел день обмена пленными: все по минутам
сьогодні, 16:12 Как прошел день обмена пленными: все по минутам
Повернись живим 1185
У київському гіпермаркеті знайшли листівки з російським триколором
сьогодні, 16:39 У київському гіпермаркеті знайшли листівки з російським триколором
605
Сергій Притула показав свій розкішний дім у новорічних вогнях: фото
сьогодні, 16:00 Сергій Притула показав свій розкішний дім у новорічних вогнях: фото
10657
В 2014 ГРУ России запустило в Украине кампанию по дискредитации новой власти, – Тарас Стецькив
сьогодні, 15:06 В 2014 ГРУ России запустило в Украине кампанию по дискредитации новой власти, – Тарас Стецькив
Наталя Ромашова 437
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Z-Games 2017: програма фестивалю в Затоці
21 серпня , 09:02
Загрожує кримінальна відповідальність: міністр про знищення графіті часів Майдану в Києві
 3 вересня , 13:42
Українські медики обстежили визволених з полону українських бійців
сьогодні , 16:51
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук