Екс-голова СБУ оприлюднив рецепт перемоги над Росією

Україна зможе перемогти Росію лише, коли створить конкурентну армію та підніме економіку. Однак при цьому Києву не слід створювати вагомих причин всередині країни для ескалації конфлікту на Донбасі.

Про це заявив колишній очільник СБУ та екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони України Ігор Смешко, передає "Гордон".

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За його словами, немає сенсу, аби Президент України Петро Порошенко здійснював візит до господаря Кремля Володимира Путіна задля вирішення конфлікту на Донбасі.

"Путін сповідує встановлене ще Олександром III правило: у Росії немає друзів, у Росії є тільки армія та флот. Поки за плечима президента України не буде чотирьох найпотужніших елементів: економіки, армії, дипломатії світового рівня та можливості перенести інформаційну війну на територію Росії – немає, про що сідати та домовлятися. Це абсолютно нерівна розмова. Росія поважає тільки силу", – підкреслив він.

Водночас екс-голова СБУ зауважив, що інші козирі просто у природі не існують.

"Сьогодні на кордоні спостерігається статична рівновага. Не думаю, що в нинішній ситуації, за такої конфігурації зовнішньополітичних сил президент Путін піде на ескалацію військового конфлікту на Сході України, якщо для цього не буде дуже вагомих причин всередині України, щоб дати хорошу інформаційну картинку перш за все для російського населення та деякою мірою для Заходу", – підкреслює Смешко.

На його переконання, головний ворог України – всередині, оскільки нічого не робиться для того, щоб створити могутню армію.

Економіка? Де ви бачите системний план підйому нашої економіки, крім того, що ми постійно чуємо в ефірі, чи отримаємо черговий транш від Міжнародного валютного фонду? Причім, МВФ дає нам вказівки, зокрема, збільшити тарифи, привести у відповідність з європейськими нормами ціни на газ. Але вибачте, європейські зарплати і добробут європейців в рази відрізняються від добробуту українського народу. Ці умови можуть привести тільки до соціально-економічним хвилювань і вибуху всередині країни. Це як раз ті підстави, щоб президент Російської Федерації знову перейшов до військової фази,

– додає експерт.

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Відтак екс-начальник ГУР наголошує, що потрібно працювати над економікою, мати системне бачення, як необхідно реформувати економіку та повернути її до вирішення головної проблеми: подолання бідності та створення критичної маси середнього класу.

"Наразі ж наша олігархічно-феодальна по суті система влади тільки використовує демократичні процедури, щоб мати колективну безвідповідальність за наслідки її правління", – резюмував Смешко.