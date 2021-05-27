Раднику міністра оборони Росії повідомили про підозру через події в Криму

В Офісі генпрокурора повідомили про підозру генерал-полковнику збройних сил Росії, який обіймає посаду радника міністра оборони. Його звинувачують у сприянні зміни меж території та кордону України, а також підбурюванні до вчинення державної зради.

За даними слідства, у лютому – березні 2014 року підозрюваний здійснював командування Південним військовим округом збройних сил Росії.

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Деталі підозри раднику міністра оборони Росії

Тоді він організував оточення бронетранспортерами та блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ. Цей батальйон був одним із найбільш боєздатних військових підрозділів, спроможних дати відсіч збройній агресії.

Правоохоронці з'ясували, що російський генерал-полковник, погрожуючи застосуванням військовими Росії фізичного насильства та зброї, підбурював офіцерів 1-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ та управління берегової та територіальної оборони до вчинення державної зради. Він заохочував українських військових перейти на сторону ворога.

У чому звинувачують російського генерал-полковника

Прокурори оголосили генерал-полковнику збройних сил Росії, який наразі обіймає посаду радника міністра оборони Росії, підозру за фактами

пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України,

підбурювання до вчинення державної зради,

пособництва у веденні агресивної війни.

Наразі прокурори та слідчі СБУ продовжують збирати докази причетності представників влади та службовців збройних сил Росії до розв'язання і ведення агресивної війни проти України, а також вчинення інших злочинів, що призвели до окупації Криму.

Видання ZN.UA з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомило, що мова йде про Олександра Галкіна.

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