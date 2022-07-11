У Раду внесли законопроєкт про кримінальну відповідальність за порушення повітряної тривоги

До Верховної Ради внесли законопроєкт який передбачає кримінальну відповідальність за ігнорування повітряної тривоги, якщо це мало негативні наслідки. Зокрема, якщо це призвело до загибелі людей – можна отримати реальний термін.

Відповідно до законопроєкту, в Кримінальному кодексі України може з'явитися нова стаття про порушення законодавства у сфері цивільного захисту, вчинених в умовах воєнного стану.

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Причини внесення законопроєкту

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що російські окупанти часто завдають ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури – садочках, школах, університетах, житлових будинках чи навіть торговельним центрам. Тому важливо дотримуватися алгоритму затвердженого алгоритму дій під час повітряної тривоги.

Зважаючи на те, що ціллю ворога стають об’єкти цивільної інфраструктури, торгівельні центри, дитячі садочки та школи, після повідомлення про повітряну тривогу або іншу небезпеку, негайна зупинка роботи таких закладів з подальшою евакуацією людей, максимально допоможе зберегти людські життя,

– йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема серед таких трагічних випадків у документі відзначено ракетний удар по торговельному центрі "Амстор" в Кременчуку 27 червня, який забрав життя 21 особи.

Які пропонують покарання

У тій же пояснювальній записці йдеться про те, що керівники установ, організацій та компаній повинні мати чіткий алгоритм щодо дій під час повітряної тривоги й евакуації персоналу в укриття. Однак якщо такої можливості немає – потрібно перейти на режим дистанційної роботи.

Якщо під час повітряної тривоги унаслідок удару по тому чи іншому об'єкту постраждають люди, то нардепи пропонують карати відповідальних за дотримання всіх норм цивільного захисту штрафом у розмірі від 17 000 до 51 000 тисячі гривень, виправними роботами до 2 років, обмеженням волі або ув'язненням на 3 роки.

Якщо ж ігнорування сигналу повітряної тривоги призвело до жертв або вчинене повторно, то в таких випадках пропонують карати ув'язненням на термін від 3 до 8 років з забороною займати певні посади протягом такого ж терміну.

Автором законопроєкту став скандальний нардеп

Ініціював створення та внесення до Ради цього законопроєкту скандальний депутат Сергій Кузьміних. Наприкінці січня 2022 року його затримали на отриманні хабаря у розмірі 559 тисяч гривень.

В НАБУ повідомили, що за ці гроші політик нібито мав посприяти в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею на Житомирщині. Кузьміних затримали 7 лютого. Сам Кузьміних справу називав провокацією.

Запобіжний захід депутату так і не обрали. Спершу він ігнорував судові засідання, потім його не могли ідентифікувати, бо він нібито забув удома паспорт.

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