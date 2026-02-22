Внутрішні площі могли вигоріти: осінтери показали фото Воткінського заводу після "Фламінго"

Дуже успішний удар Сил оборони України по Воткінському заводу продовжує тішити українців. Звісно, сам факт удару важливий. Але стає відомо дедалі більше деталей.

Про це повідомили OSINT-спеціалісти "Кібер Борошно". Вони показали фотографії до та після атаки.

Дивіться також Окупанти хизувалися, що знищили пускові для "Фламінго": ЗСУ тонко потролили росіян

Які наслідки удару України по Воткінському заводу?

21 лютого на завод полетіли українські "Фламінго" – удар підтвердив Денис Штілерман.

В результаті ураження Воткінського заводу ракетами FP-5 "Фламінго" у покрівлі даху одного з цехів зафіксовано пролом орієнтовними розмірами 30 × 24 м. Висота пошкодження нерівномірна: близько 24 метрів з одного боку та 18 метрів з іншого. Характер руйнувань і конфігурація обвалу свідчать, що епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі, внаслідок чого внутрішні площі, ймовірно, повністю вигоріли,

– мовиться в дописі.

Дивіться порівняння корпусу заводу до та після ударів

Осінтери вказали, що удар припав на корпус №19 – це гальвано-штамповочний цех. Там штампують і формують метал, виготовляють корпусні елементи ракет. А також роблять гальванічну обробку деталей, під час якої наносять захисні та функціональні покриття, готують поверхні до подальшого складання.

"Ураження подібного цеху може мати критичний вплив на виробничий цикл, оскільки саме тут формується базова конструкція корпусів виробів і виконується їхня технологічна підготовка до фінальних етапів збирання", – поінформували спеціалісти.



Таким для росіян став приліт "Фламінго" / КіберБорошно

Довідка. Воткінський завод в Удмуртії робить "Іскандери" й "Орешники".

Російське опозиційне видання ASTRA нагадало, що в серпні 2023 року на заводі стався вибух у цеху № 95. Тоді було пошкоджено один із корпусів, у якому збирали ракети для війни проти України. Росіяни сказали, що це "спрацювала апаратура".

Ляпас росіянам

Військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу заявив, що Росія зазнала іміджевого удару. А іноземні військові та політики, дізнавшись про це, навряд чи сприйматимуть Росію як сильну сторону на переговорах.