Могли уразити 2 цехи, – полковник запасу про удар по виробництву "Іскандерів"

Воткінський завод в Удмуртії, що виробляє двигуни для ракет "Іскандер" та балістичних систем, постраждав внаслідок ракетної атаки. Технічно Україна вже має можливість діяти на відстані до 2 тисяч кілометрів.

Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що фото та відео підтверджують точне влучання по двох цехах.

Чи могла ракета "Фламінго" точно вразити Воткінський завод?

Важливо! Генштаб України підтвердив, що важливі об’єкти військово-промислового комплексу та логістики Росії були уражені. Серед них українські крилаті ракети FP-5 "Фламінго" атакували ракетний завод в Удмуртії.

Воткінський завод розташований на північному сході, і дістатися туди було вкрай складно.

Теоретично така ракета цілком може долетіти – це фактично аналог німецької ФАУ-1, яку створили ще понад 80 років тому.

Створити таку ракету – не проблема, тож питання лише в кількості. Однак треба розуміти, що "Фламінго" є дозвуковою, маломаневровою ракетою, тому більша її частина буде збиватися російською ППО – будь-який винищувач здатний її наздогнати,

– сказав Світан.

Навіть якщо з хвилі в 10 – 20 ракет долетить лише 1 – 2, завдяки бойовій частині понад тонну вони здатні завдати серйозної шкоди. Особливо ефективним є удар по таких об'єктах, як Воткінський завод, де зберігаються бойові частини, ракетне паливо та двигуни – все це може спричинити потужний вторинний вибух.

Двигун АІ-25 ТЛК, встановлений на "Фламінго", теоретично здатний працювати до 10 годин і забезпечити дальність до 3 – 4 тисяч кілометрів.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що удар ослаблює позиції російських перемовників на міжнародній арені – іноземні військові та політики, дізнавшись про це, навряд чи сприйматимуть Росію як сильну сторону. Володимир Путін вже не зможе відмахнутися від критики історичними аргументами та змушений пояснювати, як українська ракета дісталася стратегічного заводу.

Що ще відомо про ракети "Фламінго"?