Україна прагне створити власну зброю для ударів углиб Росії: WSJ про ракету "Фламінго"

Журналістам The Wall Street Journal уперше показали крилату ракету FP-5, яка має неофіційну назву "Фламінго". Дві пускові установки втримували гігантські ракети довжиною з міський автобус та масою майже в 7 тонн.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал The Wall Street Journal.

Які нові деталі щодо ракети "Фламінго" стали відомі?

Журналісти зазначають, що "Фламінго" є основним елементом української програми зі створення власних далекобійних ракет, які можуть уражати цілі далеко за межами країни, зокрема на території Росії. Успішна реалізація проєкту дасть змогу Україні зменшити залежність від західних союзників у питанні найпотужніших видів озброєнь.

За даними Fire Point, велика паливна система FP-5 дає змогу ракеті долати відстань у майже 2900 кілометрів. Це набагато більше, ніж у наявних у ЗСУ західних ракет, зокрема ATACMS або Storm Shadow.

За дальністю "Фламінго" наближається до російських "Калібрів" і Х-101, якими Росія регулярно обстрілює українські міста.



Характеристики ракети "Фламінго" / Фото WSJ

Головна перевага ракети – потужна бойова частина масою близько 1133 кілограми. Для порівняння: дрони FP-1 від Fire Point, які уже використовує Україна для атак на російську нафтогазову інфраструктуру, несуть бойову частину приблизно у 104 кілограми. Через це Росія часто відновлює пошкоджені НПЗ менш ніж за тиждень.

Інженери Fire Point зізнаються: ракета створюється з жорсткою економією. Вона не має багатьох стелс-елементів і складних систем наведення, притаманних західним аналогам. Замість дорогих контролерів вартістю до 500 тисяч доларів компанія використала відкриту систему з відкритим кодом.

Реактивні двигуни для FP-5 походять зі старих радянських літаків, які десятиліттями зберігалися на складах в Україні. Технічна директорка компанії Ірина Терех порівнює їхню надійність з автоматом Калашникова – простим і витривалим.

Наша стратегія – економити на другорядному, але ніколи не заощаджувати на тому, що справді має значення, – пояснила директорка.

Хто стоїть за проєктом Fire Point?

Fire Point заснував у листопаді 2022 року одесит Денис Штілерман – колишній підприємець і волонтер, який раніше купував дрони для ЗСУ через благодійний фонд. Він є випускником Московського фізико-технічного інституту та в 1990-х працював у міноборони Росії, але, за його словами, повністю порвав зв'язки з Росією, яка позбавила його громадянства у 2016 році.

Компанія починала з 18 співробітників, а нині має понад 2 тисячі працівників на більш ніж 40 об'єктах по всій Україні. За словами Штілермана, вартість Fire Point перевищує 1 мільярд доларів. Окрім крилатих ракет, компанія працює над балістичною ракетою та українським аналогом системи ППО С-400.

Водночас швидке зростання проєкту зробило Fire Point мішенню для російських ударів: по об'єктах компанії вже двічі били ракети. Щоб зберегти виробництво, кожен завод має повну резервну копію з ідентичним обладнанням.

Журналістів до одного з підприємств везли із зав'язаними очима. Усередині – величезні машини, які намотують шари вуглеволокна на 12-метрові циліндри для ракетного палива, промислові сушарки та печі для виготовлення крил. На стіні висів плакат із фламінго та тузом піковим – відсилання до заяви Дональда Трампа про те, що Україна не має карт.



Журналістам показали, у яких умовах виробляється ракета "Фламінго" / Фото WSJ

До чого прагне компанія щодо ракети "Фламінго"?

Перший офіційно підтверджений удар "Фламінго" Україна здійснила у серпні – по російській військово-морській базі в Криму. За даними експерта з ракетних технологій Університету Осло Фабіана Гоффмана, з трьох ракет ціль безпосередньо вразила лише одна. У Fire Point із цим не погоджуються.

Експерти зазначають, що ракета поки не довела здатність стабільно досягати заявленої дальності, а її великі розміри можуть ускладнювати прорив ППО. Водночас поява в Україні власної індустрії далекобійних озброєнь уже є стратегічним проривом.

Навіть сама загроза таких ударів змінює поведінку противника, – наголосив Гоффман.

За його словами, це позбавляє Росію відчуття безпеки на власній території.

Fire Point уже отримує фінансування з кількох західних країн, зокрема Великої Британії та Німеччини, а також будує завод у Данії для виробництва ракетного палива. У листопаді до наглядової ради компанії приєднався колишній держсекретар США Майк Помпео.

Наразі ж мета Fire Point – повна автономність і виробництво всіх компонентів озброєнь в Україні. Для Ірини Терех це частина ширшої місії.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з Росією за обсягом ресурсів. Важливо не скільки ресурсів ти маєш, а як ти їх використовуєш", – підсумувала директорка.

