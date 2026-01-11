Найповільніша ракета у світі: чому 60-річна "Малютка" досі перебуває на озброєнні низки країн

Протитанкова ракета 9М14 "Малютка" вважається однією з найповільніших у своєму класі. Її швидкість становить близько 115 метрів за секунду. Наведення здійснюється вручну – оператор керує польотом ракети за допомогою джойстика.

Цю систему створили ще у 1960-х роках, однак вона досі перебуває на озброєнні низки країн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WION.

Чому 60-річну "Малютку" досі використовують?

9М14 "Малютка" вирізняється компактними розмірами. Ракету зазвичай транспортують у спеціальній валізі зі скловолокна, яка одночасно слугує пусковою установкою. Концепція передбачала максимальну мобільність – один військовослужбовець міг непомітно розгорнути протитанкову зброю безпосередньо поблизу поля бою.

Швидкість польоту ракети становить приблизно 115 метрів на секунду, що істотно поступається більшості сучасних аналогів. Після короткої роботи двигуна "Малютка" рухається до цілі, фактично плануючи, при цьому за нею тягнеться дріт системи наведення.

На відміну від сучасного принципу "вистрілив – забув", ця ракета потребує постійної участі оператора. Стрілець змушений весь час утримувати ціль у прицілі, орієнтуючись на світловий трасер ракети й коригуючи її траєкторію до моменту ураження.

Щоб подолати максимальну дистанцію у 3 кілометри, "Малютці" потрібно до 26 секунд. Через таку тривалість польоту екіпажі танків нерідко встигали помітити димний слід і спробувати ухилитися від удару.

Широку відомість ракета отримала під час війни Судного дня у 1973 році, коли в бойових діях зійшлися арабські держави та Ізраїль. Тоді піхотні підрозділи масово застосовували "Малютки" проти танкових колон, продемонструвавши, що відносно проста і дешева зброя здатна ефективно протистояти важкій бронетехніці.

Ці ракети використовують і нині – зокрема у конфліктах на Близькому Сході та під час повномасштабної війни в Україні. Основна причина їхньої популярності – низька вартість виробництва та простота експлуатації. Водночас експерти визнають, що сучасні системи активного захисту здатні без особливих труднощів перехоплювати такі ракети.

