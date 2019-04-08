"Ракетчик" Трамп, "переполненные" Штаты и коварный #MeToo – главные новости США за неделю

Президент США Дональд Трамп традиционно стал главным американским ньюсмейкером последних дней. Предлагаем вашему вниманию дайджест важнейших новостей США за неделю (1-7 апреля 2019 года), подготовленный консалтинговой компанией Karyzshky Communications.

Демократы готовятся к принуждению

The New York Times – 01/04. Судебный комитет Палаты представителей назначил голосование за принудительную публикацию полного отчета специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США 2016 года. Демократов не удовлетворил отредактированный генеральным прокурором отчет, в котором нет никаких причин импичмента Дональда Трампа. Поэтому они требуют публикацию не отредактированной копии на 400 страниц.

Читайте також: Конгресс США судится с Трампом

"Я дал ясно понять, что Конгрессу требуется полный отчет специального прокурора без каких-либо изменений, а также доступ к главным доказательствам, – сообщил конгрессмен от Нью-Йорка Джеральд Надлер. – Генеральному прокурору следует пересмотреть свое решение, чтобы мы могли работать вместе и обеспечить максимальную прозрачность этого важного доклада как для Конгресса, так и для американского народа".

Требование демократов появилось на основе недоверия к генпрокурору США Уильяму Барру. Они подозревают, что Барр мог убрать из документа компрометирующие доказательства против Трампа.



Дональд Трамп

Джо Байден и #MeToo

Time – 03/04. Экс-вице-президент при администрации Барак Обамы – Джо Байден еще даже официально не объявил о своих намерениях участвовать в будущей президентской гонке, но общественность уже начала копаться в его прошлом.

И это неудивительно, поскольку согласно опросам, Байден возглавляет рейтинг претендентов на пост главы государства. В итоге, в президентскую гонку он может так и не вступить. Причина тому – многочисленные обвинения вице-президента в нарушении личного пространства женщин. Уже несколько женщин публично заявили, что они чувствовали себя некомфортно при инициированном Байденом физическом контакте. Но они не могли отказать вице-президенту, принимая во внимания его статус.

Читайте також: Трамп передумал закрывать границу с Мексикой



Джо Байден

Байден уже извинился, обещая в дальнейшем "уважать личное пространство других людей". Байден также уверяет, что у него не было намерений заставлять чувствовать кого-то некомфортно.

В течении своей политической карьеры за Байденом был замечен его персональный стиль общения, который включает в себя объятия, держание за руку или талию, а также прижимание к чужому лбу. Если ранее поведению Байдена никто не придавал особого значения, то в эпоху #MeToo такие действия могут быть представлены в совершенно ином свете.

Трамп хочет превратить экономику США в "ракету"

POLITICO – 04/05. Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему предпринять решительные меры, направленные на поддержку американской экономики.

"Лично я думаю, что Федрезерв должен снизить ставки, – рассказывал Трамп репортерам возле Белого дома. – Я думаю, они действительно нас замедляют".

Президент также считает, что центральному банку лучше перезапустить их программу, известную как "количественное смягчение", которая была применена в год финансового краха. Программа подразумевает снижение процентных ставок.

Трамп продолжает обострять затянувшуюся борьбу с Федрезервом. Президент называет ведомство "единственной проблемой", с которой столкнулась американская экономика.

Кроме этого, Трамп также требовал от главы Федрезерва Джерома Пауэлла остановить кампанию по повышению процентных ставок. Сейчас же президент США намерен из двух кандидатов номинировать одного на должность руководителя Федрезерва, который, по его словам, снизит процентную ставку.

"При уменьшении процентных ставок вы увидите ракету на месте экономики", – объясняет Трамп.

США "переполнены"

Bloomberg – 05/04. Президент Дональд Трамп заявил, что США "переполнены" и не могут больше размещать мигрантов из Латинской Америки. Заявление стало завершением недели интенсивных угроз со стороны Трампа против потока не задокументированных мигрантов.

"Наша страна переполнена. Наша территория переполнена, – сообщил Трамп на брифинге возле пограничной стены в Калифорнии. – Больше не можем никого брать. Мне жаль, но единственный путь – это назад". Это была третья поездка Трампа в этом году на границу с Мексикой.

На прошлой неделе Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой для того, чтобы остановить поток мигрантов в страну. Но уже на этой неделе Трамп передумал закрывать границу и дал Мексике год на регуляцию миграции. Если наркотики и дальше будут нелегально распространятся через мексиканскую границу, Трамп обещает закрыть ее.

Управление таможенной и пограничной охраны сообщило, что в феврале было задержано 66 450 нелегалов, которые пытались пересечь границу без документов. Это на 18 000 больше, чем в январе. В марте количество задержанных возросло до 100 000 человек.

Boeing сокращает производство самолетов

The Hill – 06/04. Американская компания Boeing сокращает производство самолетов на фоне расследования причин крушений двух самолетов 737 MAX. Производство снизиться к 42 самолетам на месяц вместо обычных 52. Компания также заверила, что сокращения рабочих мест не последует.

"Безопасность – это наша ответственность, и она полностью лежит на наших плечах. Когда Boeing -737 MAX вернется в небо, мы обещаем, что клиенты наших авиалиний будут настолько защищены в воздухе, как никто другой", – прокомментировал президент The Boeing Company Деннис Муиленберг.

Напомним, что после крушения Boeing-737 MAX в Эфиопии, вследствие чего погибло 157 человек, почти во всех странах был введен мораторий на полеты этой модели. Ранее самолет этой же модели потерпел крушения в Индонезии, тогда погибло 189 человек. Согласно предварительному расследованию, причина катастрофы в Индонезии и Эфиопии состоит в программном обеспечении.